To by byl hit! Podívejte se, o co jsme přišli se zrušeným LG Rollable

Fotografie: LG Prostředí se umí okamžitě přizpůsobit zvětšenému displeji

Rolování displeje probíhá pomocí gest

Nasazena jsou senzorová tlačítka

Ve srolovaném stavu je část displeje na zadní straně Jihokorejské LG bylo vždy spíše menším výrobcem na poli mobilních telefonů. Na druhou stranu se stejně jako kdysi Nokia nebálo experimentovat a čas od času z této odvahy vznikl velmi zajímavý počin. Na několik nejlepších jsme ostatně loni zavzpomínali. V podstatě posledním telefonem, na kterém LG ještě loni na jaře intenzivně pracovalo, byl model Rollable. Jak název napovídá, šlo o moderní zařízení s rolovacím displejem, které bylo v podstatě připravené k představení široké veřejnosti. Veškeré plány však zhatilo oznámení o konci mobilní divize LG. Výrobce tak stihl vyrobit jen několik předprodukčních vzorků, které následně skončily v rukách zaměstnanců. Ve srolovaném stavu bylo LG Rollable poměrně klasickým telefonem Dnes se můžeme díky jednomu jihokorejskému kanálu podívat, co vše LG Rollable umělo. Video je sice v korejštině, nicméně to podstatné lze vysledovat, aniž bychom rozuměli komentáři. Ve srolovaném stavu telefon působí vcelku normálně, není nijak přehnaně tlustý a něčeho nestandardního byste si všimli až po uchopení. Hmotnost vystoupala na 285 gramů, což je však s ohledem na složitý mechanismus a velký displej vcelku pochopitelné. Po vyrolování se z telefonu stal tablet, hmotnost nebyla výrazně vyšší oproti jiným velikánům Největší pozornost by jistě budil P-OLED displej, který má standardně 6,8" a zakřivené okraje. Prostým gestem tahu po displeji dojde k automatickému roztáhnutí displeje na 7,4" s poměrem stran 3:2. Papírově se to nezdá jako velký rozdíl, ale v praxi je očividné, že nového prostoru je více než dost. Po vyrolování displeje se některé aplikace přepnou do tabletového režimu, jde například o YouTube či aplikaci Nastavení. Samotné rolování displeje probíhá kolem zadní strany telefonu, díky čemuž zde není problém v podobě silně ohnuté části jako u současných skládacích mobilů. Ve srolovaném stavu je tak displej zcela hladký, po vyrolování si lze lehce zvlněné části všimnout, případně ji nahmatat. Srolovaný displej se dostane na zadní stranu, kde dále plní roli pomyslného sekundárního displeje, na kterém jsou standardně widgety, ale poslouží i jako hledáček při pořizování selfie hlavními fotoaparáty. Na bocích telefonu nejsou fyzická tlačítka, ale senzory a například nanoSIM do telefonu vložíte jen tehdy, pokud je displej vyrolovaný. Displej se sroloval na zadní stranu, kde plnil účel pomyslného druhého displeje Závěrem si můžeme připomenout výbavu, která jen podtrhuje, že v první polovině roku 2021, kdy měl LG Rollable původně dorazit, by šlo o špičkové zařízení. Nasazen je Snapdragon 888 a 12GB RAM. Úložiště pojme 256 GB dat a připraven je 64megapixelový hlavní fotoaparát společně s 12megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. LG svým posledním připravovaným modelem naznačilo zřejmou budoucnost chytrých telefonů a je skutečná škoda, že nedostalo možnost ukázat jej v praxi.