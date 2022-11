LG ukázalo displej, který se dá roztahovat

Fotografie: LG Display

LG už mobilní telefony nevyrábí, což je podle mnoha ohlasů velká škoda, protože to byl jeden z výrobců, který se soustavně snažil o inovaci toho, co to mobilní telefon je a jakým způsobem ho používáme. Obzvláště inovativní byla tato společnost zejména v oblasti displejů, pro které dokonce vyvíjí nové materiály dosud nevídaných schopností.

Nyní se společnost LG Displays pochlubila, jak vypadají praktické pokroky. Ohebné displeje jsou už dnes samozřejmostí, ty srolovatelné docela blízkou budoucností, ale displej, který se dokáže bez poškození roztahovat, i dnes vypadá jako ze sci-fi filmu. Konkrétně jde displej s 20% roztažitelností, rozlišením 100 ppi a s plnými barvami RGB. LG Display doufá, že odolnost a flexibilita nového displeje může nové technologii přinést komerční uplatnění.

V praxi to znamená, že si z 12"o displeje uděláte 14" pomocí pružinového systému. Jeho lehká konstrukce může umožnit, aby se takováto obrazovka ohýbala podle rozmarů mnoha každodenních scénářů. Roztažitelný displej využívá mikro-LED s pixely o velikosti menší než 40 μm. Jejich kvalita zobrazení může podle LG konkurovat běžným počítačovým monitorům. Zatím není jasné, kdy a kde by se takovýto druh displeje mohl ukázat, ale LG Display tvrdí, že nový zobrazovač by se mohl snadno přizpůsobit zakřiveným povrchům, jako je lidská kůže, oblečení, nábytek, auta a letadla. Společnost dokonce sleduje jeho potenciální využití v módním průmyslu.