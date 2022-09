Kde bral Apple inspiraci pro Dynamic Island? U 6 let starého LG

Fotografie: Apple

I když technologicky nejzajímavější částí představování nových iPhonů bylo satelitní připojení pro nouzové odesílání zpráv, širokou veřejnost obvykle zaujme nějaký méně podstatný detail. U premiéry iPhonu 14 Pro se tak centrem zájmu stal tzv. Dynamic Island, jehož funkci nejlépe ukazuje následující video.

Apple tak vzal dříve tolik odsuzovaný a vysmívaný výřez označovaný jako „notch“ a udělal z něj hlavní hvězdu večera. Na videu to vypadá, jako by díra do displeje měnila svoji velikost, pohybovala se po displeji a u toho zobrazovala nejrůznější důležité informace. Jak si povšimli redaktoři phandroid.com, tato myšlenka není úplně nová. Podobný nápad, jak se vyrovnat s průřezy pro fotoaparáty, mělo v roce 2016 i LG, které do jejich okolí umístilo sekundární displej. Vznikl tak model V10.

Byl to jeden z mnoha experimentů, kterými se korejský výrobce proslavil. Tento však nebyl samoúčelný. V době, kdy nebyly chytré hodinky tolik rozšířené, mohl ukazovat notifikace, aniž by při tom musel rozsvěcet velký displej. Při odemknutém telefonu zase mohl ukazovat ovládání přehrávače hudby nebo rychlé zástupce pro snadné přepínání mezi aplikacemi. V naší recenzi si toto bohatství možností vysloužilo pochvalu, bohužel pro LG to byla jen jedna z mnoha slepých uliček.

Jeho sekundární displej zcela postrádal podporu vývojářů. U iPhonu tomu bude naopak. Některé nápady zkrátka předběhnou svou dobu...