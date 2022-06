Detekce autonehody se z Pixelů dostane i na další Androidy

V roce 2019 se na nové telefony Pixel dostala funkce v podobě aplikace Nouzové informace. Aplikace běží na pozadí a funguje podobně jako dobře známá detekce pádu u Apple Watch. Pokud senzory zaznamenají při jízdě v autě neobvyklé přetížení a případně zvuky typické pro dopravní nehodu, telefon se vás zeptá, jestli jste v pořádku a případně vám nabídne množnost vytočit tísňovou linku. Po nějaké době bez reakce to může udělat i za vás.

Primárně byla tato funkce určena pouze pro Pixely a pro USA. Postupem času se šíří i do jiných zemí, poslední aktualizace například zahrnuje Francii, Španělsko, Irsko, Itálii a další mimoevropské země. Stále je však omezena na Pixely, konkrétně od třetí generace dál.

Personal Safety 2022.05.25 is rolling out, and it hints at the Pixel's car crash detection feature coming to non-Pixels! pic.twitter.com/PN6ydb4A1V