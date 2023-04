FBI varuje: vyhněte se veřejným nabíjecím místům

I když se zdá být nabíjení telefonu jako snadná a bezpečná věc, skrývá v sobě mnohé záludnosti. Když pomineme možné problémy s bateriemi, existuje celá další řada bezpečnostních rizik označovaných jako „juice jacking“. Útočníci zde zneužívají toho, že nabíjecí port telefonu funguje jako datový. Případný útočník tak může využít bezpečnostní chyby ve starších verzích softwaru, případně sáhnout po speciálně upravených kabelech.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T