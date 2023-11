Apple Watch mají ambiciózní plány v oblasti zdravotního monitoringu. Co budou umět?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Produkty kategorie wearables, zejména pak chytré hodinky, slouží do velké míry rovněž jako moderní fitness monitorovací zařízení. Naprostým standardem je již zpravidla relativně přesné stanovení srdečního tepu, i do skutečně levných produktů se navíc již dostal monitoring SpO2, analýza kvality spánku a další. Podobně jako u bezdrátových sluchátek pak vděčíme i v tomto segmentu Applu za výraznou popularizaci. První generaci Apple Watch uvedl již v dubnu 2015 a téměř okamžitě se staly velkým hitem. Navzdory tomu, že jsou občas kritizovány za to, že oblíbené zdravotní funkce představí až poté, co je „otestuje“ konkurence, se podle reportu agentury Bloomberg máme rozhodně na co těšit.

Měření cukru v krvi měly umět již první Apple Watch

Jednou z očekávaných funkcí je schopnost měřit úroveň cukru v krvi, což by mohla být zejména pro uživatele s cukrovkou (nebo náběhem na cukrovku) naprosto přelomová funkce. Vzhledem k možným rizikům spojeným se špatným určením hladiny cukru v krvi i technologickým výzvám spjatým s implementací zmíněné funkce do hodinek tak, aby měření probíhalo neinvazivně, jsme se však jejího uvedení doposud nedočkali. Huawei Watch GT 4 sice mají touto funkcí disponovat (po udělení potřebných oprávnění, podle našich informací se tak stane spíše až v příštím roce), bude se ovšem jednat pouze o odhad. Podobně jako například Galaxy Watch od Samsungu měří krevní tlak, avšak také pouhým odhadem a na naměřené hodnoty se nelze z hlediska přesnosti spoléhat jako na tradiční tlakoměr, respektive speciální Huawei Watch D s miniaturním tlakoměrem přímo v tělu hodinek, resp. řemínku.

V tomto ohledu jistě mnohé překvapí, že zmíněná přelomová funkce měla být součástí již prvních Apple Watch. Podle informací agentury Bloomberg Apple každoročně vynakládá stovky milionů korun na výzkum této funkcionality včetně využití AI pro předpověď toho, zda by se uživatel mohl stát diabetikem.

Ostatně již v roce 2011 Apple údajně v tajnosti založil společnost Avolonte Health, o níž věděl jen vrcholný management. Tim Cook podle všeho na návštěvě této společnosti nosil kšiltovku, aby se minimalizovalo riziko jeho odhalení, kdyby jej někdo nepovolaný rozpoznal.

Dočkáme se monitoringu krevního tlaku?

Bloomberg dále uvádí, že Apple údajně plánuje přidat do Apple Watch monitoring krevního tlaku. Podobně jako u již zmíněných Galaxy Watch se však bude jednat o využití algoritmů a údajů z ostatních senzorů k přibližnému výpočtu krevního tlaku, nikoliv přímo implementaci tlakoměru, jež vyžaduje vzduchovou pumpu a nafukovací náramek jako u Huawei Watch D.

NEW: Apple’s Has Plans to Eventually, Maybe Revolutionize Health Care. My deep look at Apple’s health efforts, from secret blood sugar monitor project, to canceled plans for Apple Watch on Android, to its 2024 Health features roadmap. Read it all here: https://t.co/N2j36sa0Uh — Mark Gurman (@markgurman) November 1, 2023

V souvislosti se zdravotními funkcemi Apple podle všeho pracoval i na dalším příslušenství, jako je chytrá váha, tlakoměr a další zařízení, například pro sledování spánku. Žádné z nich nespatřilo světlo světa a nyní Apple oficiálně doporučuje například produkty Withings. Rozhodně to však neznamená, že bychom se něčeho podobného někdy nemohli dočkat. Mimo zdravotního příslušenství by nás nepřekvapil například router s logem Apple, který by se nabízel jako rychlý a jednoduchý způsob propojení veškeré chytré elektroniky Apple v domácnosti.

Apple Watch byly málem kompatibilní s Androidem

Apple Watch, jakkoliv se jedná o povedené chytré hodinky, které jsou pověstné svou „chytrostí“ a vyspělostí operačního systému, mají jednu vadu na kráse. Tou je možnost spárování výlučně s iPhony. Ovšem původně se podle všeho počítalo i s platformou Android. Apple tento krok nicméně přehodnotil, neboť Apple Watch vnímá jako produkt, který prodává iPhony.

Zmíněné zdravotní funkce by zároveň mohly hrát mnohem větší roli, než se na první pohled zdá. Podle všeho se v Applu uvažovalo i nad tím, že by se v Apple Storech nacházely zdravotní kliniky pro testování zdraví zákazníků. Od nápadu se však ustoupilo po zkušebním provozu v rámci externí zdravotní kliniky, který ukázal, že se projekt potýkal s problémy v oblasti nákladů i managementu.