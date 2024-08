Huawei pracuje na dalších hodinkách s klasickým tlakoměrem. Představí je brzy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Huawei do technologického světa přinesla celou řadu významných inovací, které můžeme vidět například u smartphonů, ale také u chytrých hodinek. Jako první na světě například uvedla komerčně dostupné chytré hodinky Huawei Watch D s opravdovým tlakoměrem. Huawei Watch D, uvedené v roce 2022, představovaly jeden z dalších milníků na poli vývoje zdravotních funkcí v segmentu wearables. Pravdou přitom je, že se stejného úspěchu nepodařilo dosáhnout žádné jiné značce. Apple Watch krevní tlak nezměří vůbec a Galaxy Watch pouze „dopočtem“ z dalších dat, s nutností hodinky kalibrovat se skutečným tlakoměrem každých několik dní. Huawei Watch D oproti tomu nepřinesly žádný způsob, jak pomocí chytrých algoritmů nebo snad AI dopočítávat krevní tlak, a namísto toho do řemínku umístily nafukovací polštářek a do těla miniaturní vzduchovou pumpu. Výrobci navíc vše zabalili do relativně kompaktního těla s odolností IP68 a s přibližně týdenní výdrží na jedno nabití.

Nyní se Huawei hodlá tento svůj úspěch zopakovat a uvést nové chytré hodinky s podporou tlakoměru, jak napovídá databáze IMDA dostupná na imda.gov. Hodinky s možným označením Huawei Watch D2 mají podle všeho již zdravotní certifikace v Číně, které umožňují data z hodinek používat doktorům pro analýzu zdraví uživatele, což napovídá, že bychom se jejich uvedení mohli dočkat relativně brzy. Na druhou stranu je nutné zmínit, že i pokud se tak stane, je nutné počítat s tím, že získání potřebných certifikací pro náš (evropský) trh může výrobci nějakou dobu trvat a hodinky by tak ihned po představení nemusely nabídnout veškerou funkcionalitu. Uvedení k nám tak může být se zpožděním nebo budou funkce zpřístupněny až později.

Níže si můžete osvěžit, jak vlastně probíhá skrze Huawei Watch D probíhá, viz úryvek z naší podrobné recenze:

„Celé měření pak probíhá velmi intuitivně a trvá pouze chvíli. Samozřejmě je vhodné před měřením setrvat v klidu a během měření dodržovat pokyny, které spatříte na displeji hodinek (tj. sedět, nekřížit nohy přes sebe, nezatínat ruku/pěst a mít ji na úrovni srdce). Chvíli po spuštění pak začnete cítit, jak se řemínek i se speciálním nafukovacím polštářkem začne utahovat kolem vašeho zápěstí, měří a poté se zase povolí, zkrátka jako u klasické manžety od tlakoměru, kterou byste si však umístili pravděpodobně mezi loket a rameno. Za velmi kladné hodnotím, že měření probíhá s odchylkou pouze +/- 3 mmHG (v případě pulzu pak +/- 5 %), což je standardní odchylka i u běžných tlakoměrů. Ještě lepší však je, že se výsledky naměřené pomocí Huawei Watch D a klasickým (domácím) tlakoměrem nelišily, případně jen zanedbatelně.“