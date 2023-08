Samsung Galaxy Watch6 (44mm)

Chytré hodinky od Samsungu jsou dlouhodobě považovány za etalon ve světě chytrých hodinek pro zařízení s Androidem. Jak se povedla nejnovější generace bez mechanické otočné lunety?

Řada chytrých hodinek Galaxy Watch si vybudovala jméno především díky přítomnosti mechanické otočné lunety se zpětnou odezvou, kterou vám ani sebelepší „digitální“ luneta nemůže nabídnout. V této recenzi bych ale rád ukázal, že ani „základní“ Galaxy Watch6, tedy bez mechanické lunety, nejsou vůbec špatnou volbou a vysvětlil, proč rozhodně stojí za vaši pozornost.

Samsung Galaxy Watch6 – videorecenze

Obsah balení: kolébka s USB-C

Balení se skládá z nabíjecí kolébky zakončené USB-C, čímž také výčet končí. Adaptér je nutné použít vlastní, vcelku praktická je ale i možnost kolébku s kabelem zasunout do konektoru smartphonu či jiné elektroniky a nabíjet takto (například přes noc, když je smartphone na bezdrátové nabíjecí podložce).

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: safír a IP68

Na začátek možná rychle zodpovím nevyřčenou otázku, proč si vlastně vůbec pořídit „základní“ provedení Watch6 a ne Watch6 Classic s mechanickou lunetou. Kromě obligátní odpovědi v podobě nižší ceny se za mě jedná především o rozměry a hmotnost. Při srovnání větších provedení, tedy testovaných 44mm Galaxy Watch6 a 47mm Galaxy Watch6 Classic s lunetou, zjistíte, že Watch6 jsou navzdory tomu, že mají stejně velký displej i baterii, téměř o polovinu lehčí a ani rozdíly v rozměrech nejsou zanedbatelné. Watch6 mají konkrétně o 2 milimetry na tloušťku méně než Watch6 Classic, což už může být rozdíl v tom, jestli se vám vměstnají pod manžetu košile, či nikoliv.

Pánové, kteří mají rádi velké ciferníky, třeba i na subtilnějším zápěstí, to zřejmě neocení, ale předpokládejme, že pro někoho, kdo hodně běhá/sportuje a nechce na ruce „tahat“ nic zbytečně těžkého, to může být kruciální přidaná hodnota. Designově se navíc podle mě Watch6 povedly parádně, vypadají dostatečně reprezentativně, ale nechybí jim ani sportovní šmrnc a tvoří je hodnotné materiály, jako je tvrzený hliník či antialergenní sklo na spodní straně. Zmínit je nutné i odolnost do pěti atmosfér, IP68, MIL-STD-810H nebo safírové sklíčko, ačkoliv se výrobce letos nechlubí tím, jakou tvrdost má na Mohsově stupnici.

Zajímavostí je rovněž nový systém uchycení „One Click Solution“, který zasune obě osičky jednoduchým zmáčknutím tlačítka. Zároveň je však důležité zmínit, že šířka pásku 20 milimetrů stále zůstává, stejně jako možnost používat jakékoliv standardní řemínky, které koupíte třeba v hodinářství. Pokud tak často měníte pásky, toto řešení vám ušetří spoustu času a nervů. K dispozici je rovněž široká paleta originálních řemínků včetně nových a vysoce komfortních alternativ určených na spaní. Nakonec uvedu, že neschází ani kvalitní haptická odezva, jak je u těchto hodinek zvykem.

Líbilo se nám oproti verzi Classic o polovinu lehčí

líbivý design

špičková odolnost

kvalitní zpracování

povedená haptická odezva

jednoduchá výměna řemínků díky One Click Solution

možnost používat standardizované řemínky koupené kdekoliv

Displej: ještě tenčí rámečky, ještě vyšší jas

Samotný displej rovněž vypadá senzačně, má 1,5", jedná se o Super AMOLED panel a nabídne velmi jemné rozlišení 480 × 480 pixelů. Mnohem důležitější je však podle mě nově o 20 % tenčí rámeček, což znamená větší obrazovku na stejné ploše. To je mimochodem oblast, na kterou by se měly zaměřit například Google Pixel Watch, které se v tomto ohledu mají ještě hodně co učit.

Výrobce však navýšil i maximální jas. Musím říct, že s jasem, respektive čitelností, jsem neměl problém ani u předchozí generace, tudíž ani zde rozhodně nebudete v tomto ohledu nijak strádat. Displej si navíc tradičně můžete vyšperkovat některým z široké nabídky ciferníků či si aktivovat Always-On. K dispozici je pochopitelně i digitální otočná luneta, která funguje překvapivě dobře a při jejím otáčení ji doprovází povedená haptická odezva.

Líbilo se nám kvalitní displej s vysokým jasem

safírové sklo

tenčí rámečky a ještě vyšší jas

Systém, výkon a aplikace: to nejlepší pro Android

Možnosti systému Wear OS jsou široké a nemá cenu je zde všechny rozebírat, určitě však stojí za zmínku, že na těchto hodinkách si přečtete veškeré notifikace z různých chatovacích aplikací, jako je třeba Telegram či Instagram, ale také na ně můžete zareagovat přednastavenou odpovědí či využít klávesnici/diktování. Stejně tak můžete s hodinkami platit a instalovat do nich různé aplikace, jako je Spotify, Google Mapy nebo třeba Strava a mnohé další. Jedná se tedy o skutečně chytré hodinky na rozdíl od četné konkurence, která je systémově poměrně omezená.

Chod je navíc velmi svižný, na čemž se podílí i nový 5nm čipset Exynos W930 s větší RAM o velikosti 2 GB. 16GB úložiště, ze kterého vám zůstane dostupná zhruba polovina, však zůstává. Použitý hardware rovněž dává záruku hladkého chodu i za několik let, v tomto ohledu se tedy jedná o skvělou volbu. Na závěr dodám, že kromě testované Wi-Fi varianty je pochopitelně k dispozici i provedení s LTE, které oceníte především u Vodafonu a O2, kde lze sdílet jednu SIM v telefonu i hodinkách.

Líbilo se nám svižný systém Wear OS

výkonný hardware (možná podpora LTE)

bezkontaktní placení

výběr z bohaté galerie aplikací

Výdrž a nabíjení: dvoudenní parťák

Mezigeneračně máme čest s hodinkami s vyšším výkonem, o něco lepším displejem a několika drobnými vylepšeními v oblasti senzorů či komfortu při nasazování řemínků. Určitě vás ale zajímá, jak jsou na tom Galaxy Watch6 s výdrží, která by podle výrobce měla být o 30 % delší. V průměru jsem se pak s plně nabitými hodinkami, veškerými notifikacemi a každodenním monitoringem chůze a spánku dostal maximálně na dva dny používání na nabití s tím, že k večeru druhého dne už hodinky potřebovaly nabíječku.

Z 0 na 50 % se hodinky nabijí za 30 minut.

Pro lepší představu uvedu údaje z aktivního měření chůze. Tu umí hodinky mimochodem velmi pohotově detekovat a samy pozastavit a zase spustit měření. Za hodinu a půl, z čehož jsem aktivně chodil 55 minut (na procházce se psem jsem se různě zastavoval), ubylo z baterie 13 %. Během měření jsem neměl puštěný poslech hudby a pro úplnost ještě znovu upozorním, že testovaná verze nepodporuje LTE. Teoreticky byste se tak mohli s hodinkami vydat zhruba na 10hodinovou túru. V případě kruhového tréninku v tělocvičně jsem pak za hodinu intenzivního cvičení zaznamenal úbytek zhruba 10 %. Výdrž tedy není špatná a běžnému uživateli postačí.

Velkou výhodou těchto hodinek je relativně rychlé nabíjení, kdy se lze dostat z 0 na 50 % zhruba za 30 minut, do plna pak potrvá nabití přibližně hodinu a čtvrt. Pro zajímavost ještě uvedu, že díky USB-C na konci magnetické nabíjecí kolébky vám pochopitelně nic nebrání v tom hodinky nabíjet z připojeného telefonu. V případě připojení k novému Galaxy Z Flip5 potrvá nabití z 0 do 60 % přibližně hodinu a z mobilu v průběhu takovéhoto nabíjení zmizí 20 % kapacity baterie.

Nabíjet lze hodinky i bezdrátově, ovšem před nákupem nové bezdrátové nabíječky si dobře zkontrolujte, zda je s hodinkami kompatibilní. Využívá totiž jiný standard než oblíbené Qi, a to WPC.

Líbilo se nám relativně rychlé nabíjení (alespoň do 50 %)

solidní výdrž

Nelíbilo se nám před výběrem bezdrátové nabíječky je nutné ověřit kompatibilitu s hodinkami, což je ale pro chytré hodinky standard

Sportovní a zdravotní funkce: spousta možností

Uživatelé mají stále k dispozici monitoring EKG či měření krevního tlaku, i když oficiálně pouze v propojení se smartphony Samsung. Nechybí ani nepřeberné množství různých sportovních režimů či nově vylepšený monitoring spánku, kde pro změnu neschází spánkový kouč. Pokud tak dbáte na rady chytrých hodinek či nějaké aplikace v telefonu ohledně toho, jak dlouho máte spát, kolik vody máte vypít a podobně, zřejmě budete z poskytovaných rad nadšení, i když jsem osobně spíše zastáncem zdravého selského rozumu.

Měření spánku podle mých zkušeností funguje vcelku přesně a osobně jsem měl aktivované nejpodrobnější nastavení, tedy včetně monitoringu případného chrápání a okysličení krve (stejně jako teploty zápěstí). V hodinkách je také integrovaný teploměr. Přestože je jeho funkce spíše doprovodná, třeba pro monitoring ženského cyklu či již zmíněného spánku, lze sním pomocí externí aplikace změřit teplotu vody, což se může hodit třeba při návštěvě bazénu. Novinkou je také schopnost hodinek lépe pochopit jednotlivé fáze (např. pro mnohé velmi důležitá fáze spalování tuků, ale i další) v rámci běhání, které si lze monitorovat i pomocí relativně přesné GPS. A abych nezapomněl, upraveny byly rovněž senzory, kdy se na spaní aktivuje infračervený senzor, který vás nebude rušit svým blikáním během noci, což byla zřejmě výtka ze strany mnoha uživatelů předešlých modelů. Nakonec ještě jedna zajímavost pro rodiče s kočárkem. Galaxy Watch6 totiž zvládaly měřit kroky, i když vedete kočárek, respektive máte ruku s hodinkami položenou na kočárku. Možná se vám zdá, že jde o maličkost, ale spousta chytrých hodinek má s tímto potíže a nedokážou v takovém případě správně měřit ušlé kroky.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

možnost si doinstalovat jakoukoliv sportovní aplikaci

přesná GPS

Zhodnocení

Samsung Galaxy Watch6 jsou za mě povedené chytré hodinky, o kterých byste měli pořádně zauvažovat, pokud nelpíte na mechanické lunetě a oceníte naopak nižší hmotnost nebo stejně povedený displej + velkou baterii za méně peněz. Pokud hledáte ideální hodinky pro každodenní používání (tedy ne vyloženě sportovní, ani vyloženě designové/prémiové) a vlastníte smartphone Samsung, mohu vám je vřele doporučit.

