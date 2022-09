Testujeme Apple Watch Series 8. Nabídnou teploměr i detekci autonehody

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V redakci se nám objevila nejnovější generace Apple Watch 8. Tu Apple představil teprve přednedávnem, ovšem netřeba čekat revoluci, jde jako obvykle spíše o evoluci. Přesto se nové hodinky dočkaly pár zajímavých funkcí, na které se dnes podíváme detailněji.

Za zapůjčení Apple Watch 8 děkujeme iWant.cz, kde si hodinky můžete rovněž zakoupit.

Hodinky nám na test dorazily v barevné variantě Midnight Aluminium Case (temně inkoustová) se sportovním náramkem ve stejné barvě. Konkrétně se jedná o větší 45mm variantu. Hodinky jsou na první pohled zcela totožné s předchozí generací, což značí i zpětnou kompatibilitu náramků napříč celou řadou Apple Watch. Kromě námi testované varianty se můžete těšit i na stříbrnou, hvězdně bílou a červenou. Pokud máte zájem o pouzdro z nerezavé oceli, můžete si vybírat ze stříbrné, zlaté a šedé.

Displej má stejné parametry, těšit se můžete na jas až 1 000 nitů a rámečky jako u sedmé generace. Nechybí Always-On a odolnost vůči vodě a prachu (IP6X a WR50 pro plavání).

A novinky? Senzor teploty, který však neslouží pro měření klasické tělesné teploty, Apple Watch 8 tedy teploměr nenahradí. Využijí ho však ženy, kterým senzor ve spánku měří teplotu. Sledování cyklu na základě těchto dat zpětně odhaduje dobu ovulace. To se může hodit při plánování rodičovství. Hodinky na předpokládaný termín ovulace upozorní dopředu formou notifikace. Kromě ovulace hodinky předpoví i začátek periody, výsledky navíc průběžně ukládají, možné problémy tak mohou ženy řešit přímo se svým gynekologem.

Přišla také detekce autonehod. Jak ji hodinky poznají? Díky vylepšenému tříosému gyroskopu s vysokým dynamickým rozsahem a novému akcelerometru snímajícím vysoké zrychlení, mikrofonu, barometru, GPS a vyspělému algoritmu, který slučuje data z různých snímačů a vychází z více než milionu hodin záznamů skutečných nehod. Pokud hodinky detekují autonehodu, mohou automaticky zavolat záchranné složky, kterým rovnou nasdílí vaši pozici. Informaci dostanou i vaše nouzové kontakty.

Další novinka, která se však objeví i ve starších generacích Apple Watch, je nový režim nízké spotřeby. Ten (při plně nabité baterii) zvládne udržet hodinky naživu až 36 hodin. Apple pochopitelně na pozadí omezí některé funkce, například nonstop příjem notifikací a aktualizace. Je nutné počítat i s vypnutím Always-On.

Poslední novinka, která zaujala, ale prozatím o ní nemáme více informací, je podpora mezinárodního roamingu. Ta do této doby chyběla, Apple prý do konce roku naváže spolupráci s 30 nadnárodními operátory. Nově by se měly v roamingu připojit všechny Apple Watch od své páté generace, samozřejmě pouze v LTE variantě a za předpokladu, že máte v hodinkách službu Apple Watch Connection.

Apple Watch Series 8 startují na částce 12 490 Kč za 41mm variantu, 13 390 Kč si připravte za 45mm. Pokud vyžadujete LTE, je to 15 490 Kč, respektive 16 390 Kč. Za verzi z nerezavé oceli zaplatíte nejméně 21 990 Kč.