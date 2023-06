Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple včera na WWDC 2023 představil hned několik softwarových a hardwarových novinek. V tomto speciálním dílu mNews si nejzajímavější novinky projdeme. Tak pojďme na to.

mNews #213 – Apple Vision Pro a další novinky od Apple přehledně

Podcast v audio formě

Apple Vision Pro

Přeskočme rovnou k tomu nejvíce vzrušujícímu. Úniky nelhaly a Apple skutečně vstupuje do vod rozšířené a virtuální reality. Jeho odpovědí jsou brýle Apple Vision Pro. Nejde přitom o nějaké příslušenství k telefonu, ale o samostatné a svébytné zařízení. Nasadíte si brýle a můžete pracovat s virtuálními okny, která se budou vznášet přímo před vámi. Kdekoliv si tak rozložíte pracovní stanici nebo pustíte film. Stále jste však v plném kontaktu se svým okolím. Samozřejmě se také můžete plně ponořit do virtuální reality a třeba si zahrát hru nebo pustit relaxační aplikaci. Jak brýle ovládat? Zapomeňte na běžné ovladače, Apple sází na rozpoznávání gest rukou, diktování hlasem a také sledování očí, kterými můžete vybírat položky třeba v menu.

Za zmínku stojí, že na každé oko vychází displej s rozlišením přesahujícím 4K a pro lidi s brýlemi Apple bude prodávat nasazovací čočky. O výkon se stará čip M2 spolu s novým R1 čipem. Z brýlí přitom vede kabel, na jehož konci je baterie, kterou schováte do kapsy. V chodu udrží brýle 2 hodiny. To tedy není mnoho. Oproti konkurenci Apple přichází s jednou drobnou inovací – brýle mají displej i pro okolní svět. A umí na něm zobrazovat část vašeho obličeje, abyste ostatním dali najevo, že vnímáte.

Brýle se mají do prodeje dostat někdy na začátku příštího roku. A cena? Teď se podržte. 3 499 amerických dolarů v přepočtu znamená necelých sto tisíc korun. Tohle prostě nebude pro každého.

Novinky v iOS 17

Nová verze iOS s číslovkou 17 přinese řadu drobných vylepšení. Asi nejzajímavější jsou kontakty. Nově si vytvoříte stylizovanou vizitku, která se volanému zobrazí. Telefonní hovory se také naučí živý přepis, i když nevíme, zda i v jiných jazycích než v angličtině. Stejně tak aplikace zpráv umí přepsat hlasovku na text. Funkce NameDrop pak umožní sdílet kontakty pouhým přiblížením dvou iPhonů k sobě. Nově takto spustíte i hudbu na více zařízeních naráz.

Funkce Check-in vám umožní kontrolovat, zda třeba váš rodinný příslušník bezpečně dorazil domů. Z fotek si nyní uděláte samolepky, které lze například posílat jako reakce. Funkce Journal vám bude automatizovaně vytvářet deníček se vzpomínkami. Standby se zase hodí, když si doma dáte telefon do stojánku na šířku – může zobrazovat hodiny, kalendář nebo třeba hudební přehrávač. Widgety nově mají širší možnosti a hlavně mohou být interaktivní a třeba obsahovat tlačítka. A nakonec zmíním ještě Siri, které se změnil povel pro aktivaci na pouhé oslovení „Siri“.

Nový MacBook Air 15

Apple rovněž představil očekávaný MacBook Air s 15,3" displejem. Ten má čipset M2, tenkou konstrukci pouhých 11,5 mm a dlouhou výdrž až 18 hodin. To vše s hmotností na hranici 1,5 kg. Konektorová výbava je spíše skromná. Najdete tu MagSafe, dvojici Thuderboltů 4 i 3,5mm jack. V těle zařízení nenajdete průduchy na větráčky, ale zato hned 6 reproduktorů. Základní konfigurace má 8jádrovou grafiku, 256GB SDD a vyjde na 38 tisíc korun. 10jádrová grafika a 512GB úložiště stojí 44 tisíc Kč. Notebook bude v prodeji již 13. června.

Čip M2 Ultra

MacBook Air je skvělý na cesty, ale pokud potřebujete spoustu výkonu, bude vás zajímat spíš inovované Mac Studio nebo pořádný Mac Pro. Ty spojuje nový čipset M2 Ultra. Apple se nebál v prezentaci předhazovat velká čísla a slibuje, že třeba při zpracování videa v DaVinci Resolve je 50% nárůst v rychlosti. Octane 3D? Až 3× rychlejší než s M1 Ultra. Čip podporuje nový standard Wi-Fi 6E a připojení až šesti displejů Pro Display XDR. Tedy pokud po něčem takovém toužíte. De facto se se jedná o spojení dvou čipů M2 Max s podporou až 76jádrové grafiky a 192 GB RAM.

Ale to stále není vše. Pokud vás zajímá úplně vše, co Apple představil, zamiřte už nyní na mobilenet.cz. A dejte mi v komentářích vědět, co na brýle Apple Vision Pro říkáte.