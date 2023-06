Poradíme vám, jak si zdarma stáhnout vývojářskou beta verzi iOS 17

Beta verze softwaru od Applu pro vývojáře tradičně vyžadovala placený (vývojářský) účet, což se však s představením novinek během WWDC 2023 změnilo. Nově si může vývojářskou beta verzi stáhnout kdokoliv s aktivním Apple ID včetně těch, kteří nejsou členy skupiny Apple Developer Program.

Apple has officially made the developer betas available for free.



You only need to sign in with any Apple ID here https://t.co/YEQr1kg3Do



Image source: https://t.co/ZPEBwECpxO pic.twitter.com/leJsobfJEt