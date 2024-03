Apple se prý snažil, aby Apple Watch spolupracovaly i s Androidem, ovšem nezvádnul to

V souvislosti se soudním sporem, kdy ministerstvo spravedlností USA spolu s několika státy žaluje Apple za antimonopolní jednání, vyplouvají na povrch velmi zajímavé informace. Jak totiž upozornil 9to5mac.com, Apple údajně tři roky pracoval na tom, aby jeho Apple Watch nabídly kompatibilitu i s Androidem (spolupracují pouze s iOS) a po neúspěchu projekt odpískal.

Making the Apple Watch compatible with Android wouldn't be easy – and here's why https://t.co/n44DATO4yC by @filipeesposito