Apple údajně jedná s Googlem, aby mohl využít jeho umělou inteligenci v iPhonech

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ověřený zdroj v podobě agentury Bloomberg informoval o tom, že se údajně chystá dohoda, která by mohla otřást světem mobilních telefonů a segmentu umělé inteligence (AI). Podle zdrojů, jež jsou údajně důvěrně obeznámeny se situací v Applu, jedná firma se sídlem v Cupertinu s Googlem o zabudování umělé inteligence Gemini do iPhonů.

EXCLUSIVE: Apple is in talks to build Google’s Gemini AI engine into the iPhone in a potential blockbuster deal https://t.co/JcSYJhYkLZ pic.twitter.com/hLJCUsEA1A — Bloomberg Technology (@technology) March 18, 2024

Jak dodává agentura Reuters, Apple také nedávno údajně jednal s Microsoftem ohledně OpenAI a zvažoval použití jeho modelu. Apple přitom plánuje integrovat funkce umělé inteligence do nadcházejícího systému iOS 18. Hodlá použít umělou inteligenci založenou na vlastních modelech AI, ovšem hledá partnera, jenž by zajistil funkce generativní AI. Již dříve jsme vás přitom informovali o tom, že chystaná řada iPhone 16 by v tomto ohledu měla mít speciální eso v rukávu díky podstatně výkonnějšímu Neural Enginu.

Ostatně sám Tim Cook uvedl, že na AI pracují v Applu již nějakou dobu a investují do ní nemalé prostředky. Více informací bychom se ale měli dozvědět později v tomto roce, dost pravděpodobně na vývojářské konferenci WWDC (Worldwide Developers Conference) v červnu.

Podle zdrojů agentury Bloomberg se zatím Apple s Googlem nedohodl na podmínkách, stejně jako na tom, zda k integraci Gemini do iPhonů skutečně dojde. Ve zprávě se lze také dočíst, že je nepravděpodobné, že by dohoda byla oznámena do června, kdy právě Apple plánuje uspořádat tradiční akci WWDC zaměřenou na vývojáře a systémy Applu. Pokud vás systémy umělé inteligence v telefonech zajímají, rozhodně nepřehlédněte naše velké srovnání ChatGPT, Gemini a Copilota.