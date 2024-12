Apple Watch Ultra 3 by měly podporovat satelitní konektivitu

Jak informovala agentura Bloomberg, Apple Watch Ultra 3 by měly přijít s podporou satelitního zasílání zpráv. Zdrojem informací přitom není nikdo jiný než slavný analytik Mark Gurman, jenž už v minulosti mnohokrát přinesl přesné informace o produktech připravovaných v Cupertinu.

