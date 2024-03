USA žalují Apple, prý porušuje antimonopolní zákony

Server engadget.com upozornil na to, že americké ministerstvo spravedlnosti spolu s více než desítkou států podalo u federálního soudu žalobu na společnost Apple, v níž ji obviňují z porušování antimonopolních zákonů tím, že hardwarové a softwarové produkty firmy se sídlem v Cupertinu jsou do značné míry nedostupné pro konkurenci. Dodejme, že podobně nedávno Apple trestala Evropská komise, která společnosti udělila pokutu ve výši 1,8 miliardy eur za to, že bránil službám pro streamování hudby informovat uživatele o možnostech platby mimo App Store.

US will sue Apple in a historic antitrust complaint, CNN sources say, challenging one of the world's most valuable companies https://t.co/W1aCtTGhdy