Budiž jim země lehká. Pokud vlastníte Apple Watch 4, jsou nyní oficiálně vintage

Fotografie: Filip Brož, mobilenet.cz

Chytré hodinky Apple Watch letos oslaví desetileté výročí od svého představení (byly oznámeny v roce 2014, ale na trh se dostaly až o rok později). Od svého uvedení ušly výrazný kus cesty a staly se jedním z nejpopulárnějších produktů v segmentu wearables. Obvykle se jedná o nejprodávanější zařízení nositelné na zápěstí, přestože je občas (a většinou jen dočasně) předčí konkurence.

Apple Watch lze dnes vídat na zápěstích velkého množství majitelů iPhonů. Podobně jako u samotných iPhonů často nejde o nejnovější modely, ale třeba o starší generace, jako například Apple Watch 4, uvedené v roce 2018. Tento konkrétní model se nyní oficiálně zařadil mezi tzv. vintage zařízení, což je seznam, kam Apple zapisuje své starší produkty.

Zařízení se stává „vintage“ po uplynutí pěti let od oficiálního ukončení jeho prodeje. Nejnovější verzí systému dostupnou pro tento model hodinek je watchOS 11.

„Apple představil dvě nové velikosti svých hodinek – 40 a 44 mm. V redakci máme k dispozici větší variantu ve stříbrném provedení. V českých obchodech máte na výběr pouze hliníkové varianty (černá, stříbrná a zlatá), a to v obyčejné verzi nebo v edici Nike+. Ocelové tělo s LTE, které v našich podmínkách stále není dostupné, můžete zakoupit u německých sousedů. Připravit si však musíte větší finanční obnos a když se vrátíte zpátky domů, budete mít navíc akorát nerezové tělo a safírové sklo. LTE vám bude k ničemu. Doufáme, že se to však příští rok změní. I s hliníkovou verzí však rozhodně ve svém okolí zazáříte. Displej je na první pohled větší a na ruce působí o něco mohutněji než předchozí tři generace. Na druhou stranu je hliníkové tělo velmi lehké a na svém zápěstí hodinky prakticky necítíte. Svůj podíl pak na tom bude mít i vámi zvolený řemínek, přičemž využít můžete i svoji starší sbírku, a to klidně i neoriginální provedení. Zpětná kompatibilita všech řemínků byla zachována, “ můžete se dočíst v našich dojmech.