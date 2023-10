Kvůli porušení patentů čeká Apple další soudní pře, tentokrát ohledně hodinek

Společnost Masimo, která se soustředí na medicínské technologie, v tiskové zprávě oznámila, že Komise pro mezinárodní obchod Spojených států amerických (USITC) dospěla k závěru, že Apple Watch porušily patenty Masimo související s pulzní oxymetrií. Na základě toho vydala prohlášení, které může vést k omezení dovozu Apple Watch do USA. Jak dodává phonearena.com, zákaz zatím nevstoupil v platnost. Na řadě je detailní přezkum, po němž padne rozhodnutí, zda zákaz vetovat, či nikoli, a to do 60 dnů. I kdyby byl ale verdikt pro Apple nepříznivý, dle amerických zákonů se stále může odvolat.

