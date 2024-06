Apple jde do boje proti tlustým zařízením. Zeštíhlí MacBook, iPhone i Apple Watch

iPady Pro se mohou pochlubit tloušťkou pouhých 5,1 mm u 13" provedení a stále 5,3 mm u 11" verze, jež jsme otestovali. V tomto duchu přitom podle známého specialisty na Apple, Marka Gurmana z agentury Bloomberg, hodlá cupertinská společnost pokračovat i nadále a zaměří se na veškeré produkty.

Apple is focused on a much skinnier phone in time for the iPhone 17. It’s also working to make the MacBook Pro & watch thinner. The plan is for the latest iPad to be the start of a new class of devices that are the thinnest/lightest in their categories. https://t.co/ED9BDWgDG4