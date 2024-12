Apple chystá čtyři parádní novinky hned zkraje roku 2025. O co se jedná?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Stejně jako letos se i v příštím roce dočkáme hned několika nových produktů ze stáje společnosti Apple, přičemž je již nyní jasné, že nedojde pouze na obligátní řadu iPhonů 17, ale také velké množství další zajímavé elektroniky. Co nás podle dostupných informací a nejrůznějších úniků konkrétně čeká?

Nový iPhone SE (4. generace)

Podle mého názoru nejzajímavějším a dost možná i pro Apple nejdůležitějším produktem příštího roku se stane nový iPhone SE. Cupertinská společnost má i nyní ve svém portfoliu dražší iPhony Pro a cenově dostupnější základní modely. Ovšem i v případě základních modelů startuje iPhone 16 na ceně přesahující 20 tisíc Kč, což je zkrátka pro mnoho zájemců stále příliš mnoho. V cenové relaci okolo 10 tisíc korun, či řekněme s rezervou do 15 tisíc Kč, by se pak měl usadit nový iPhone SE. Různých úniků existuje skutečně mnoho, pojďme si tedy zrekapitulovat ty, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů a lze považovat za docela pravděpodobné, že se tyto věštby vyplní.

Nový iPhone SE má designově vycházet z iPhonu 14, což znamená, že Apple definitivně pohřbí Home Button a stejně tak to má znamenat nástup OLEDu, i když s 99% pravděpodobností půjde opět jen o 60Hz panel. V každém případě Touch ID nahradí Face ID ukrývající se ve výřezu, nikoliv pilulkovitém průstřelu označovaném také jako Dynamic Island. Co novému SE nemá chybět, je pak dostatek výkonu, neboť by se do něj měl dostat čip A18 a 8 GB RAM, což znamená také podporu Apple Intelligence. Samozřejmostí bude rovněž USB-C konektor.

Kde Apple naopak bude šetřit, jinými slovy diferenciovat, má být oblast fotoaparátů. Na zadní straně totiž najdeme pouze jediný senzor o rozlišení 48 Mpx. Zajímavostí má být rovněž to, že se v tomto iPhonu bude jako vůbec prvním produktu tohoto výrobce nacházet nový 5G modem přímo od Applu. S představením se počítá na březen 2025.

„HomePod“

Druhým velmi zajímavým a dost možná i velmi důležitým produktem pro Apple má být chytrý displej HomePod, s jehož pomocí chce Apple proniknout do segmentu chytré domácnosti, který nějakou dobu opomíjel.

Tato chytrá obrazovka s integrovaným reproduktorem má klást velký důraz na integraci Siri a napojení na další chytré produkty v domácnosti, což je vcelku logické. V rámci dostupných aplikací nemá na novém operačním systému pro HomePod, který má být kombinací watchOS a iOS, chybět prohlížeč Safari, poznámky či hudební služba Music. Počítá se rovněž se zhruba 6" obrazovkou a integrací kamery pro FaceTime. Zajímavostí je pak integrovaná baterie a velký důraz na bezpečnost. I tento produkt by měl dorazit v březnu.

MacBook Air s M4

Na své si přijdou také vyznavači snadno přenositelných MacBooků Air, které, jak jistě tušíte, dorazí osazeny novými čipy M4. S tím se pojí také 16 GB RAM v základu, 12Mpx kamerka s podporou Center Stage či možnost speciální „nano“ povrchové úpravy displeje, která se nám v rámci testu MacBooku Pro s M4 velmi osvědčila. Design má zůstat zachován, stejně jako dvě velikosti, tj. 13 a 15 palců. I v tomto případě by mohlo dojít k představení v březnu.

Nový iPad 11. generace

O nástupci základního iPadu toho mnoho nevíme, počítá se však s podporou Apple Intelligence a tedy i nasazením 8 GB RAM a mezigeneračně výkonnějším čipem. Údajně by mohlo dojít také k nasazení nového modemu, avšak stejně jako datum příchodu, není zatím nic příliš jisté.