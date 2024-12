Akční tlačítko pro každého? Kromě iPhonu by se mohlo objevit i na iPadu a MacBooku

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Akční tlačítko představovalo jednu z novinek u řady iPhonů 15, konkrétně u lépe vybavených modelů Pro, podobně jako u předešlé série nový typ průstřelu Dynamic Island, který byl rovněž exkluzivní pouze pro iPhony 14 Pro. U současné série iPhonů 16 se stalo zmíněné tlačítko standardem pro všechny čtyři modely. Oproti původnímu přepínači zvukových profilů, který byl posuvný, se (ne)překvapivě skutečně jedná o fyzické tlačítko s možností programování. V nastavení telefonu si tak lze zvolit, jestli má po zmáčknutí dojít ke změně zvukového režimu, aktivaci LED svítilny nebo třeba spuštění překladače. V našem článku jsme vám také ukázali, že Akční tlačítko může reagovat také na orientaci telefonu a podle toho spouštět např. čtyři různé funkce.

Akční tlačítko se přitom zřejmě zalíbilo také Applu, což lze soudit nejen z rozšíření na všechny iPhony 16, ale také z patentu, na který upozornil server Patently Apple. V něm se ve velmi obtížně srozumitelné formě popisuje možnost programovat tlačítka, a to nejen Akční tlačítko, ale také další fyzická tlačítka na iPhonu. Ve zkratce to znamená, že bychom se v budoucnu mohli dočkat iPhonů, které budou mít všechna fyzická tlačítka programovatelná, což by mohlo mít minimálně v určitých scénářích vcelku praktické využití, nicméně lze předpokládat, že by zároveň početnou uživatelskou základnu nechala tato možnost chladnou.

„Elektronické zařízení detekuje první vstup v první vstupní oblasti oddělené od displeje elektronického zařízení, včetně detekce první části prvního vstupu následované druhou částí prvního vstupu. V reakci na detekci prvního vstupu v první vstupní oblasti: v souladu se zjištěním, že první část prvního vstupu splňuje první sadu jednoho nebo více kritérií, elektronické zařízení zobrazí první náhled odpovídající první operaci první aplikace. V souladu se zjištěním, že druhá část prvního vstupu splňuje druhou sadu kritérií, elektronické zařízení provede první operaci první aplikace. V souladu se zjištěním, že druhá část prvního vstupu splňuje druhou sadu kritérií, elektronické zařízení provede druhou operaci druhé aplikace,“ uvádí se na patentlyapple.com, respektive části patentu.

Patent je o to zajímavější, neboť v něm nejsou zmíněny pouze iPhony, ale také iPady a MacBooky. Také tyto produkty by tak umožňovaly naprogramovat tlačítka pro různé účely a požadavky, ačkoliv přinejmenším v případě MacBooku se díky velké klávesnici již tak nabízí velké množství klávesových zkratek, které si lze s pomocí softwaru třetích stran rovněž naprogramovat.