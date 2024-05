Posuďte sami, jak fotí kompaktní iPhone 15 Pro po 8 měsících na trhu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Časy, kdy se na trh dostávaly finální produkty, jsou nenávratně pryč, a to i díky „chytrosti“ moderních zařízení. V některých odvětvích, jako jsou například videohry, zůstává s otazníkem, jak je možné vypustit do světa evidentně nedokončený produkt, v jiných oblastech, například u smartphonů, je to poměrně běžné a vzhledem k životnímu cyklu zařízení svým způsobem i žádoucí. S ohledem na veškeré možnosti, které skýtá moderní doba (jmenovitě například funkce spojené s AI), je pochopitelné, že výrobci telefony postupně vylepšují, a jsme tak i svědky výrazně delší softwarové podpory, než tomu bylo v minulosti.

Jednou z doslova ostře sledovaných oblastí je fotovýbava, respektive schopnosti telefonu pořizovat kvalitní fotografie, což závisí na hardwaru a (snad ještě důležitějším) softwaru. Proto vám v tomto článku nabízíme možnost zhodnotit, jak fotí oblíbený Apple iPhone 15 Pro poté, co uběhlo takřka tři čtvrtě roku od uvedení na trh, kdy telefon obdržel řadu systémových aktualizací. Snímky navíc pochází z typického „dovolenkového scénáře“, nechybí tedy četné záběry na krajinky (moře), jídlo, případně i portrét.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.78 f/2.2 f/2.8 f/1.9 Velikost snímače 1/1,28" 1/2,55" 1/3,5" 1/3,6" Velikost pixelů 1,22 µm 1,4 µm 1,0 µm ? µm Ohnisková vzdálenost 24 mm 13 mm 77 mm 23 mm Stabilizace optická bez stabilizace optická optická Rozsah objektivu ?° 120° ?° ?° Ostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF PDAF

Přiložené snímky byly standardně pořízeny bez jakýchkoliv dodatečných úprav, manuálního zaostřování, změny expozice apod. Prohlédnout si můžete fotografie zachycené v různých světelných podmínkách na všechny snímače, kterými smartphone disponuje. Do komentářů nám pak můžete napsat, jak jste s kvalitou spokojeni.