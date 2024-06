Proč je Apple Intelligence bezpečná a kolik Apple platí za používání ChatGPT?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V předešlých dnech jsme vás informovali o velkém zemětřesení na poli AI, když Apple odhalil svou podobu umělé inteligence a s tím souvisejících funkcí Apple Intelligence. Kromě příhodného názvu evidentně u někoho (minimálně Elona Muska) vzbudila tato novinka obavy ze spolupráce Applu se společností OpenAI, která se proslavila ChatGPT. Jak Apple Intelligence funguje a je skutečně bezpečnostním rizikem, jak tvrdí excentrický miliardář Musk?

Víceúrovňové a transparentní zabezpečení

V prvé řadě je nutné uvést na pravou míru, že se Apple Intelligence skládá hned z několika prvků, respektive generativních AI modelů, které mají pomoci s každodenními problémy uživatelů a být schopné se adaptovat na základě aktuálního chování majitele telefonu, jak se uvádí na machinelearning.apple.com. Umělou inteligenci Applu lze rozdělit do více částí, kdy přímo v zařízení, ať už se jedná o iPhone, iPad nebo Mac, běží tzv. on-device jazykový model schopný pracovat se zhruba 3 miliardami parametrů. Další (obsáhlejší) model využívá tzv. Private Cloud Compute, tedy technologii navrženou pro bezpečné a privátní používání síly AI.

Private Cloud Compute (PCC) má za úkol postarat se o to, že data zaslaná na servery Applu nebudou přístupná nikomu jinému, dokonce ani samotnému Applu. K tomu dopomáhá rovněž využití čipsetů cupertinského výrobce, tj. Apple Sillicon, a speciální operační systém, který byl pro servery vytvořen.

Apple se dále spoléhá na disagregaci uživatelských dat i špičkovou ochranu, kdy ta nejcitlivější data putují skrze end-to-end šifrovaný přenos. Samozřejmostí jsou rovněž randomizéry, které mají znemožnit dohledat uživatelovu identitu. Primárně se přitom iPhone, iPad či Mac vždy snaží využívat pouze AI on-device, až u komplikovanějších případů si „sáhne“ pro cloudovou AI. Dobrým důvodem, proč se není třeba obávat bezpečnosti Apple Intelligence, je také veřejný příslib Applu zpřístupnit technologii PCC všem bezpečnostním odborníkům, aby se mohli sami přesvědčit o tom, jak celý systém funguje a ověřit si, že je bezpečný.

Kolik Apple platí OpenAI za používání?

Vzhledem k množství zařízení Apple na trhu logicky přichází v úvahu také otázka, kolik peněz vlastně Apple platí OpenAI za využívání ChatGPT. V tomto ohledu je poměrně kuriózní, že Apple neplatí OpenAI za využívání ChatGPT (alespoň dle Bloomberg) nic. Cupertinský gigant považuje možnost využívat služeb OpenAI v zařízeních Apple za dostatečnou protihodnotu, která je ještě lepší než finanční kompenzace.

OpenAI bude zřejmě postupem času muset zainvestovat do navýšení výpočetních kapacit, Mark Gurman z Bloombergu se nicméně domnívá, že by OpenAI mohl prodávat více předplatných ChatGPT Plus, ačkoliv lze předpokládat, že si Apple ukousne část z poplatku 20 dolarů, tedy zhruba 460 Kč.