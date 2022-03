Android chce aplikace namísto odinstalování archivovat

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Kombinace Androidu a telefonu s malým úložištěm může být docela problematická. Instalace aplikací na paměťovou kartu není vždy možná a není úplně spolehlivá, a tak náročnějšího uživatele čeká boj o každý megabajt. Tato zkušenost je naštěstí pro většinu z nás již minulostí, ale existují trhy, kde je 32GB vnitřní paměť stále standardem. Velikosti aplikací a zvláště pak her ale neustále rostou.

Na vývojářském blogu Googlu byla nyní ohlášena nová vlastnost Androidu, která by mohla značným způsobem zpříjemnit život uživatelům, kteří mají s místem ve svém telefonu problémy. Nově by zde mohla být možnost aplikaci nejenom odinstalovat, ale i archivovat. Tím se odstraní většina dat, které aplikace používá, ale zůstanou zachována uživatelské informace. Lze se tak kdykoli později k aplikaci vrátit, aniž byste museli vše znovu nastavovat a například ve hrách nepřijdete o svůj postup.

V podstatě jde o obdobu funkce, které se v iOS říká „Offload Unused Apps“. Na Androidy by se mohla dostat někdy v průběhu tohoto roku. Protože půjde o funkci Google Play Services, dočkají se jí nejspíše i ty přístroje, které již nedostávají pravidelné aktualizace. Aby bylo možné tuto funkcionalitu využít, je potřeba, aby na to aplikaci připravili vývojáři, stejně jako v případě hraní her během jejich stahování.