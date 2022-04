Obchod Google Play se chystá na velký úklid, zmizí starší aplikace

Fotografie: Google

Na ten problém jste už možná narazili. Chtěli jste do nějakého telefonu nebo tabletu s Androidem stáhnout aplikaci, ale v Obchodě Google Play jste na ni nemohli narazit. A to jednoduše proto, že ji vývojář připravil pouze pro novější verze operačního systému. Nedělá to ale z rozmaru. Součástí operačního systému je totiž i jeho API (zkratka pro Application Programming Interface). Tato uživatelům neviditelná část OS je naopak velmi důležitá pro tvůrce aplikací, které skrze toto rozhraní mohou přistupovat k funkcím systému, respektive samotného hardwaru.

Google nyní oznamuje, že do svého obchodu s aplikacemi pustí jen takové kousky, které mají API do dvou let stáří od nejnovější hlavní verze Androidu. Pravidlo zní poměrně restriktivně, ale podle zprávy už dnes tuto politiku dodržuje většina vývojářů. Samotná změna začne platit od 1. listopadu 2022, navíc jsou zde zahrnuta poměrně velkorysá přechodná období. Tím pádem není třeba se obávat, že v dohledné době zmizí nějaké nové nebo čerstvě aktualizované aplikace. Změna naopak cílí na ty kousky, které už jejich tvůrci neudržují.

Cílem je jako obvykle dosažení vyšší míry bezpečnosti a soukromí. „Uživatelé, kteří aktualizují svá zařízení, očekávají, že využijí plný potenciál všech ochran soukromí a bezpečnosti, které systém Android nabízí,“ vysvětluje Google svůj postup.