Google ještě více utáhne šrouby starším aplikacím

Už na jaře přišel Google s omezením, které se týká starších a neudržovaných aplikací. Pokud na ní tvůrce přestane pracovat, postupem času vypadne z nabídky Obchodu Play, protože nesplní podmínku maximálně dva roky starého API. Důvodem je snaha o dosažení vyšší míry bezpečnosti a soukromí.

Ačkoli tato změna začala platit od 1. listopadu 2022, nakonec se ukázala jako čistě formální. Starší aplikace totiž pouze zmizí z nabídky Obchodu Play, ale stále je možné nahrát je do telefonu napřímo pomocí instalačního souboru. Jak ale ukazují zjištění 9to5google.com, i tato možnost se brzy uzavře.

Podle analýzy zveřejněného kódu má Android 14 zpřísnit požadavky na API a zcela zablokovat instalaci zastaralých aplikací. Tato změna by uživatelům zablokovala tzv. „sideloading“ konkrétních souborů APK a také by zablokovala instalaci stejných aplikací v obchodech s aplikacemi.

Blokováním těchto zastaralých aplikací chce Google omezit šíření škodlivých aplikací v systému Android. Některé malwarové aplikace se záměrně zaměřují na starší verze systému Android, aby obešly určité ochrany, které se uplatňují pouze u novějších Androidů. Prvotní a předběžné nastavení vypadá, že práh pro toto omezení bude ležet u Androidu 6 a bude se postupem času zvyšovat.

Ani to však neznamená, že by vám starší aplikace zůstaly zcela nedostupné. Omezení se dá obejít instalací přes příkazovou řádku. Jelikož tento postup není úplně triviální, očekává se, že by to mohlo zároveň sloužit jako ochrana před instalací potenciálně závadného softwaru.