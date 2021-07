Android 12 umožní hrát titul, který stále ještě stahujete

Fotografie: Screen Post, unsplash.com

Hraní na mobilech dělá obrovské skoky. Zatímco někteří začali prohánět černobílého hada po miniaturním displeji, někteří naskočili až do éry Angry Birds nebo hledání Pokémonů. Společně s tím se také objevují tituly, které se snaží držet krok s konzolemi a s PC a kvůli kterým se objevují takové podivnosti, jako jsou telefony s aktivním chlazením. Společně s tím roste i datová náročnost takových her a nezřídka kdy se počítá na gigabajty. I přes stále rostoucí rychlosti připojení to může být pro leckoho problém a než se mu požadovaný titul stáhne, může snadno zapomenout, proč se pro něj rozhodl.

Google proto na svém blogu pro vývojáře popisuje, jaké přednosti bude mít nejnovější verze Androidu pro tvůrce her. Najdou se zde novinky zajímavé pro běžné uživatele. Mezi ně patří hlavně funkce „Play as you download“, která nás zbaví nutnosti čekání na kompletní stažení hry. Podle Googlu bude pro spuštění stačit několik desítek megabajtů, tedy i pár sekund stahování. Vše bude záležet na schopnostech vývojáře upravit svůj titul do podoby pro rychlé hraní. Nejprve se s ním tak setkáme jen u vybraných titulů, ale není vyloučeno, že později se z této záležitosti stane standard, minimálně u velkých her.