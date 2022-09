5 vychytávek, které nový iPhone 14 (Pro) obšlehl od Androidu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovější řada iPhonů 14 s přídomkem Pro přinesla celou řadu novinek, a to přinejmenším pro Apple, který doposud tvrdošíjně některé u smartphonů s Androidem běžné funkce či vlastnosti ignoroval. Zároveň však také možná víc než kdy jindy výbavou diferencioval základní iPhony 14 od jejich sourozenců s přídomkem Pro. V tomto článku se každopádně zaměříme na 5 vychytávek, kterými se Apple u letošní řady iPhonů 14 nechal inspirovat u smartphonů s Androidem.

Always-On

Jako první se vyloženě nabízí Always-On displej, který Nokia představila už v roce 2008 a Samsung u Galaxy S7 v roce 2016. Funkce je (nepřekvapivě) dostupná pouze u modelů Pro, přestože v říši Androidu podporují Always-On displej i relativně levné smartphony. V čem se Always-On displej u iOS liší od Androidu (a v podstatě i lépe naplňuje definici termínu Always-On), je fakt, že je skutečně neustále rozsvícený.

Zamykací obrazovka tak v podstatě zůstane nadále viditelná, pouze však s velmi nízkým jasem. To, že Always-On tímto způsobem funguje a zároveň nemá extrémní energetický odběr, je umožněno díky LTPO panelu, který sníží frekvenci na pouhý 1 Hz. A dle našich zkušeností z testování iPhonu 14 Pro to funguje překvapivě dobře. Navíc se umí Always-On v případě, že jsou s iPhonem spárované hodinky, chytře vypnout, vzdálí-li se uživatel s nasazenými hodinkami od mobilu.

Pilulkovitý průstřel neboli Dynamic Island

Jako druhý prvek se nabízí s displejem spjatý průstřel „Dynamic Island“. I ten je ze světa smartphonů s Androidem (a také HarmonyOS) již několik let dobře známý, ovšem velmi často bývá na boku, ne uprostřed. iPhony 14 Pro mají relativně velký průstřel, částečně to však lze ospravedlnit přítomností senzorů Face ID pro pokročilé rozpoznávání obličeje. V čem se navíc průstřel u iPhonů 14 Pro liší, je míra pozornosti, kterou mu Apple věnuje, viz naše recenze.

Automatické ostření u selfie

Nové iPhony 14 Pro (a tak trochu i ty základní) přichází s mezigeneračně vylepšenou fotovýbavou, ovšem něco, co iPhonům až doposud scházelo, bylo automatické ostření u selfie kamerky. U fixního ostření se může stát, že při focení selfie z určité nestandardní vzdálenosti nemusí být fotografie dobře zaostřená na obličej, s automatickým ostřením by měl být tento problém minulostí.

Detekce (auto)nehody

Detekce (vážných) autonehod v případě nových iPhonů 14 (nejen Pro) a také letos představených Apple Watch (včetně nejlevnějších SE druhé generace) využívá data z několika senzorů, které iPhone analyzuje. Pokud vyhodnotí, že došlo k nárazu, je telefon schopen automaticky zavolat pomoc. Google nicméně Apple s touto funkcí předběhl a dříve ji představil u Pixelů. Samozřejmě se jedná o funkci, kterou v ideálním případě nikdo nebude muset nikdy „otestovat“, pokud však nemáte novější vůz (které umí pomoc rovněž přivolat), může přijít vhod.

Pokročilá stabilizace videa

iPhony se vždy řadily mezi jedny z nejlepších smartphonů pro natáčení videí s vysokou kvalitou záznamu včetně velmi kvalitní stabilizace. Letos přibyla také nová forma ještě lepší stabilizace nazvaná jako „Akční režim“. Jakkoliv je přítomnost pokročilejší stabilizace chvályhodná, stejnou funkci již několik let nabízí minimálně některé smartphony Galaxy, kde je označována jako „Super stabilní“.