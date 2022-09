Vyzkoušeli jsme, jak fotí nový Apple iPhone 14 Pro

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V redakci kromě iPhonu 14 Pro Max testujeme také Apple iPhone 14 Pro, tedy základní stavební kámen modelové řad Pro. Ten přebírá všechny výhody většího z bratříčků, ovšem menší velikost možná bude právě to, co z této novinky udělá nejprodávanější iPhone z letos představených. Jistě víme jen to, že základní iPhony 14 se, alespoň prozatím, moc dobře neprodávají.

Tak či tak, rozdílů oproti iPhonu 14 Pro Max je v případě modelu 14 Pro minimum. Když opomeneme velikost displeje, musíme zmínit i výdrž, která hraje ve prospěch většího z obou iPhonů Pro. Obě novinky se liší také cenou, přičemž iPhone 14 Pro startuje na 33 490 Kč. To je mimochodem o 1 500 Kč více, než za co se svého času prodával Apple iPhone 13 Pro Max.

Za zapůjčení děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, která nabízí novinky, díky své službě Koupíš, Prodáš, Prodáš, Splácíš, za ceny již od 98 Kč za měsíc.

V dnešním článku se zaměříme na dovednosti hlavního fotoaparátu. Apple nově nasadil snímač s rozlišením 48 Mpx, výsledkem slučování pixelů je však 12Mpx fotografie, tedy pokud nefotíte v ProRAW. Teleobjektiv i ultraširokoúhlý snímač si zachovaly 12Mpx rozlišení. Všechny snímače dle Applu zachytí více světla, což jsme samozřejmě neváhali otestovat v praxi. Dnešní fototest berte jako ochutnávku, v následujících dnech vám přineseme i srovnání se staršími iPhony a důkladnější rozbor nočních snímků.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.78 f/2.2 f/2.8 Ohnisková délka 24 mm 13 mm 77 mm Zaostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF

Veškeré snímky byly vyfoceny na automatiku bez dodatečných úprav (s nastavením fotografického stylu na „Standardní“). K přiblížení můžete stačí kliknout na ikonku lupy.