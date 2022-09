Opravit nové Apple Watch Ultra? Žádná legrace to nebude

Fotografie: Apple

Do prodeje se nedávno dostaly vůbec nejvybavenější chytré hodinky Apple, a to model Watch Ultra. Ten vyniká větším displejem, o něco delší výdrží, zaměřením na sport a rovněž málo vídanou možností se s chytrými hodinkami skutečně potápět. Do parády si hodinky vzala redakce ifixit.com s cílem zjistit, jak složitá bude oprava či případná výměna komponent. Bohužel opraváře lehké časy rozhodně nečekají.

Speciální hydroizolace, která umožní potápění až do reálné hloubky 40 metrů, se line kolem celého těla hodinek, což znamená, že ji je nutné nejen citlivě dát pryč, ale především precizně navrátit zpět tak, aby byly vlastnosti těsnění zachovány. Dalším problémem je samotná konstrukce, která například nedovoluje snadnou výměnu baterie. K ní je zapotřebí dostat ven displej. Jenže ten je plochý a kolem konstrukce jej lze bez poškození jen opravdu obtížně protáhnout.

Například výměna baterie v oficiálním servisu by měla vyjít na zhruba 3 tisíce korun. Nový displej vás s prací v servisu vyjde na 15 tisíc korun, přičemž cenu bude možné srazit například službou Apple Care+.