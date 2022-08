Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnes to bude fičák. Hlavně kvůli novince od Viva, která má megarychlé nabíjení. Dále si řekneme o odsunutí novinek Motoroly nebo zajímavých hodinkách s vodotryskem. No dobře, vodotryskem zrovna ne, ale umí toho dost. Vítejte u mNews.

mNews #183 – Fičák! 200W nabíjení v telefonu pokořeno

Podcast v audio formě

Vivo hlásí nabito za 10 minut

Nabíjení jako by se neustále zrychlovalo. Čínští výrobci se v jednom kuse předhání, kdo bude mít jako první 50 W, 80 W, 100 W a teď Vivo hlásí, že má připravené komerční řešení pro 200W nabíjení. Konkrétně v modelu s názvem iQOO 10 Pro. Má baterii o kapacitě 4 700 mAh a z 0 na 100 % ji nabijete za pouhých 10 minut. Aby bylo nabíjení bezpečné, využívá Vivo novou technologii. Ta slibuje udržení 80 % kapacity baterie i po 1 600 nabíjecích cyklech. Telefon se dále vyznačuje špičkovým výkonem, kdy sdílí řadu specifikací s nedávno testovaným Vivo X80 Pro. Už teď je jasné, že se na náš trh mobil nepodívá. To však neznamená, že se takto rychlého nabíjení nedočkáme v některém z dalších modelů.

Nový Razr se odkládá

Dnes jsem vám zde měl ukázat představené novinky od Motoroly, především vylepšený skládací model Moto Razr a špičkově vybavenou vlajku X30 Pro. Událost však byla na poslední chvíli zrušena a dosud jsme nedostali žádné náhradní datum konání. Na síti Weibo to oznámil generální ředitel mobilní divize. Oficiální důvod? Žádné vysvětlení není, což otevírá cestu ke spekulacím. A jednou z nich je, že k situaci mohlo vést geopolitické napětí mezi USA a Čínou kvůli Tchaj-wanu.

Hodinky TCL se 4G a kamerou

Tyto hodinky sice nemají vodotrysk, ale kameru ano. Společnost TCL na našem trhu začala prodávat nové dětské hodinky Movetime Family Watch 2 v modré a růžové barvě. Jsou určené pro děti od 4 do 7 let a chlubí se hned několika povedenými funkcemi. V první řadě mají kameru a LTE připojení. To znamená, že podporují videohovory přímo z hodinek. Telefonování a posílání zpráv přitom funguje obousměrně – rodič může ze svého telefonu kontaktovat dítě skrz hodinky a obráceně. Rodič také může skrz aplikaci sledovat polohu dítěte. Nechybí ani základní voděodolnost nebo SOS tlačítko. Baterie pak zvládne až 7 dní provozu, při opravdu náročném používání může klesnout někam ke dvěma dnům. Hodinky se prodávají za 3 499 Kč. Neříkám, že my jsme to bez takových hodinek nezvládli, ale pokud jste hodně starostliví rodič, mohly by vás hodinky zaujmout.

Moto G32 míří na náš trh

Nakonec si ale přeci jen jeden skutečný telefon ukážeme. Do nižší střední třídy míří novinka Moto G32. Na čelní straně dominuje 6,5" IPS displej s 90Hz obnovovací frekvencí. Nechybí ani stereo reproduktory. Co však zamrzí, to je Snapdragon 680. Ne, že by neměl dost výkonu, jen nepodporuje 5G. Na zadní straně stojí za zmínku 50megapixelový hlavní snímač a 8megapixelový ultraširokoúhlý. Tedy poměrně běžný standard. Baterie s kapacitou 5 000 mAh by měla zvládnout dva dny používání. Na náš trh se podívá varianta s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. To by bylo ještě v pořádku. Ambiciózně však působí cena 6 tisíc korun. Jinak zajímavý telefon právě možná kvůli ní v konkurenci propadne.

