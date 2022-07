Motorola Moto G32 přináší 50Mpx fotoaparát a má sebevědomou cenu

Fotografie: Motorola

Motorola představila novinku mířící do nižší střední třídy – Moto G32. Telefon má zaoblené tělo z plastu, které by mohlo pohodlně padnout do ruky. Pozornost upoutá především 6,5" IPS displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Kromě povedeného displeje láká novinka i na stereo reproduktory.

Pod kapotou se nachází Snapdragon 680, který nám však okamžitě prozrazuje, že si telefon nerozumí s 5G. Vrcholem mobilní konektivity tak jsou sítě 4G. S procesorem je spjata standardní 6GB RAM, což bude všem uživatelům jistě stačit. Lepší je to s úložným prostorem, kdy je připravena 128GB paměť a podpora až 1TB paměťové karty. Prostředí zajišťuje nejnovější Android 12 v takřka čisté podobě, který lze zabezpečit nejen vaším obličejem, ale i otiskem prstu, přičemž čtečka se nachází na pravém boku ve formě tlačítka.

Sestava fotoaparátů na zadní straně působí v poslední době již vcelku standardně. Jde o 50megapixelový snímač, který bude standardně fotit do 12,5 megapixelů. Následně je k dispozici 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a výčet zakončuje 2megapixelový makro fotoaparát. Obávat se nemusíte o kvalitní selfies, v průstřelu na čelní straně je 16megapixelová kamerka.

V útrobách telefonu najdeme baterii s kapacitou 5 000 mAh, která bude slibovat dvoudenní výdrž. O nabíjení se bude starat drátová nabíječka s výkonem 30 W, což znamená, že dobití telefonu zabere něco málo přes 1 hodinu.

Motorola Moto G32 se od září objeví na českém, a to ve variantě 128+6 GB. Cena je však stanovena na poměrně ambiciózních 5 999 Kč, takže bez AMOLED displeje a 5G bude pro novinku komplikované obstát v mnohé konkurenci od Realme či Xiaomi.