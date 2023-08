Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Minulý týden jsme se skoro utopili v novinkách od Samsungu. A u nás na webu i YouTube k nim najdete spoustu obsahu. Proto je dnes již nebudu připomínat. Podíváme se místo toho na zdražení Spotify, novinku od Viva nebo další rošády okolo Twitteru. Vítejte u mNews.

mNews #218 – Spotify zdražuje všechny tarify a Twitter už není

Podcast v audio formě

Spotify zdražuje všechny tarify

Okolních zemí se zdražování dotklo dříve, ale nyní i do Česka přichází vyšší ceny za předplatné Spotify. Není ovšem tak vysoké jako v případě Rakouska či Německa. Pojďme si nové měsíční ceny projít. Základem je předplatné pro jednoho. To se zdražuje o 26 korun na 169 Kč. Výhodný tarif pro dva podražil o 39 Kč na 229 korun měsíčně. Nejvýhodnější rodinný tarif až pro 6 členů jedné domácnosti podražil o 30 korun na 269 Kč. A nakonec zmíním ještě předplatné pro studenty, kteří si připlatí 17 korun, tarif tak nově vyjde na 89 Kč. Stále samozřejmě zůstává možnost poslouchat zdarma s reklamami a omezenou funkčností. O něco levnější to mají na Slovensku a výrazně ušetří posluchači z Polska. Naopak západnější sousedi si oproti nám ještě připlatí. A pokud vás zajímá cenové srovnání s konkurencí a zda by třeba nemělo smysl přejít na jinou službu, určitě se podívejte na náš článek.

Vivo V29 s unikátní diodou

Vivo V29 přichází do střední třídy a snaží se zaujmout hned na několika frontách. Hezký design v kombinaci s tloušťkou jen 7,46 mm a zakřivením působí prémiově. A hlavně telefon nabídne zvýšenou odolnost proti vodě a prachu IP68. Vpředu potěší 120Hz AMOLED panel a chválím i za 256GB úložiště. Naopak škoda čipsetu Snapdragon 778G, který má sice výkonu dostatek, ale rád bych zde viděl nějaký novější. Zpět ale k pozitivům, hlavní snímač s 50 Mpx se chlubí optickou stabilizací a doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. A teď pozor. Vedle běžné diody zde máme přisvětlovací kruh, který umí přepínat mezi teplou a studenou bílou a umožní vám přirozeně nasvítit třeba portréty. Telefon vstoupí na náš trh 15. srpna a již nyní si ho můžete předobjednat za 12 tisíc korun. Když to stihnete před začátkem prodeje, dostanete zdarma bezdrátová sluchátka.

Twitter se změnil na X

Elon Musk pokračuje ve svém běsnění a mění vše, co mu přijde pod ruku. Twitter už tak není Twitterem. Kdysi ikonická značka se změnila na pouhé X. Ano, toto jedno písmeno je novým názvem i logem. Musk si kvůli tomu musel vyjednat výjimku u Applu, protože je běžnou praxí, že názvy aplikací v jeho App Store musí obsahovat alespoň dvě písmena. To lehce pobouřilo vývojářskou komunitu, protože takovouto výjimku by asi někdo méně vlivný jen tak nedostal.

Vodafone spouští OneNumber

Zdálo by se, že nebude použití stejného čísla v telefonu a zároveň chytrých hodinkách nijak velký problém. Ale opak je pravdou. A zatímco do hodinek s podporou eSIM snadno nainstalujete číslo nové, využít své stávající většinou nelze. Existují výjimky. Třeba T-Mobile vám umožní mít stejné číslo v telefonu i Apple Watch. Vodafone nyní spustil službu OneNumber, která vám umožní volat skrze chytré hodinky s eSIM od Samsungu. Tam patří řady Galaxy Watch3, Watch4 a Watch5. Za službu zaplatíte 99 korun měsíčně a zároveň potřebujete neomezený tarif od Vodafonu. Na stejném řešení pro Apple Watch prý již pracují a o spuštění dají zákazníkům včas vědět.

Budete ochotní si za Spotify připlatit, nebo už pro vás služba není zajímavá? Dejte nám vědět do komentářů.