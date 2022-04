18 let s Gmailem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Kdo by byl býval řekl, že se dá nostalgicky vzpomínat na události, které se odehrály v 21. století. Ale čas letí tak rychle kupředu, že Gmail, jedna z nejvýraznějších služeb Googlu, má dnes už 18. narozeniny. Původně to byl jen takový experiment, který se ale na rozdíl od mnoha jiných Googlu povedl.

E-mail je jedním z nejstarších internetových protokolů, který se stále používá. Už před 20 lety se tak diskutovalo o tom, že potřebuje být co nejdříve zapomenut, nebo alespoň zásadně reformován, aby odpovídal aktuálním potřebám. Každý máme na tu dobu jiné vzpomínky, ale e-maily v ní na sto procent figurují. Pro mě osobně to byl například Outlook Express, jeho ikonické tlačítko Přijmout a odeslat a také havárie celého programu, pokud velikost všech stažených mailů přesáhne 2 gigabajty a další podobné radosti.

Do této atmosféry přišel 1. dubna 2004 Gmail coby typický googlovský experiment, kterému vévodila výrazná nálepka Beta u loga. A to celé bylo na pozvánky, což byla tehdy technologická nutnost, ne marketingový tah jako dnes. Ke Gmailu jsem se dostal ještě ten rok a s odstupem skoro dvou dekád lze teprve naplno ocenit, jak moc se Googlu povedl.

Například nás připravil na přechod na cloud, než toto slovo začalo být populární a tuze nadužívané. Zatímco ostatní poskytovatelé e-mailů tehdy nabízeli stránky o velikosti jednotek megabajtů, ze které jste museli poštu pravidelně stahovat, Google přišel v velkorysou nabídkou jednoho gigabajtu a zdařilého webového rozhraní. Emaily jste tak měli přístupné všude a vždy. Dnes je to standard, ale tehdy to byla pro mnoho lidí zlomová myšlenka.

Nešlo jen o velký úložný prostor, ale i drobné detaily, jež e-mailu vdechly nový život. Takové slučování mailů do konverzací z počátku z nezvyku většina lidí vypínala, ale dnes už bychom si bez toho komunikaci dokázat nedovedli. Stejně tak s organizací pomohly štítky a hlavně nejgeniálnější vynález ze všech – hvězdička. Tuhle jsem v tramvaji slyšel jednoho pána, jak povídá: „To mi musíte poslat mailem, abych si to mohl ohvězdičkovat, a pak na to nezapomenu.“ A to jsem si myslel, že podobně chytrou vychytávku používám jenom já.

Zapomenout nemůžeme ani na solidní antispamový filtr založený na tom, že jej trénují samotní uživatelé. Dnes už spam skoro nevidíme, zatímco před dvaceti lety hrozilo, že neustálé nabídky Viagry a prodlužování přirození zadusí mailovou komunikaci jako plevel.

Abychom ale jenom nechválili, Gmail nás také naučil, že něco jako soukromí neexistuje, minimálně ne na internetu a už vůbec ne u služeb s G na začátku. Všichni tak nějak tuší, že běžný email je asi tak zabezpečený jako korespondenční lístek (pamatujete na ně?) a může si ho přečíst kterýkoli nudící se admin – ale že je bude nějaká entita studovat do nejmenších detailů, aby pak mohla saturovat vaše nejskrytější touhy a potřeby přívalem kontextové reklamy, to byla pro mnohé z nás novinka, kterou jsme poznali díky Gmailu.

Dnes sice máme Datové schránky a asi tak miliardu různých komunikátorů, ale e-mail je prostě e-mail.

E-mail žije

Těžko říct, jak by se mailování dařilo, kdyby Gmail před 18 lety nepřišel. Dnes sice máme Datové schránky a asi tak miliardu různých komunikátorů, ale e-mail je prostě e-mail. Když se s někým začnete bavit v hospodě, také nejdříve nechcete vidět jeho občanku – naopak si užíváte toho, že může mluvit skoro každý s každým a jedinou bariérou je ta jazyková.