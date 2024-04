Před 20 lety Google překvapil novou službou Gmail. A nebyl to apríl

Fotografie: Michal Šrajer, mobilenet.cz

Ačkoliv je dnes první aprílový den, připadá právě na něj jedno poměrně významné výročí. Tím je oficiální oznámení e-mailového klienta od Googlu. Americký softwarový gigant jej skutečně světu představil 1. dubna 2004 a mnozí mu to tehdy nevěřili a oznámení přirovnávali k mnohým dalším aprílovým žertům. Proč ale Googlu poměrně dost lidí zprvu nevěřilo?

Vzhled e-mailového klienta Gmail v roce 2004

V prvé řadě šlo samozřejmě o datum, které si společnost vybrala. Hned vzápětí ale stál fakt, že Google informoval o e-mailové schránce, která poskytne 1 000 MB, tedy 1 GB prostoru pro zprávy a přílohy. To byla tehdy zcela nevídaná velikost a vysoce převyšovala jakoukoliv konkurenci. Například čeští uživatelé, kteří využívali Seznam Email, měli tehdy v základu pouze 10 MB, tedy stokrát méně. Pokud chtěl někdo více, a to jen o dalších 10 MB, musel si připlatit. Google nabídl velkorysý prostor zdarma, a to v době, kdy například velké fotografie, natož nějaká videa, nebyla zdaleka běžná. Google navíc úložiště pravidelně navyšoval, po roce o další 1 GB, po třech letech dokonce už na 4 GB.

Vyjma samotné velikosti e-mailové schránky Google právě překvapil i tím, že byla bezplatná a pro všechny. Ačkoliv je nezbytné dodat, že zpočátku s k němu dostali lidé pouze na pozvánku, kterých bylo na samém startu služby jen omezené množství.

Před 20 lety šlo ze strany Google o trefu do černého, na kterou slyšela velká spousta uživatelů, jejichž počet neustále utěšeně roste. Například v roce 2018 Google oznámil, že počet uživatelů překonal 1,5 miliardy. Dle statistického serveru demandsage.com činí aktuální počet uživatelů 1,8 miliardy a e-mailový klient Gmail třímá bezmála 29% tržní podíl mezi všemi e-mailovými klienty na světě. Nejpopulárnější je pak v Indii a Indonésii, kde ho používají 4 uživatelé z 5.

Zajímavá čísla