Konkurence pro Čínu? Samsung už rok tajně testuje obří 20 000mAh Si/C baterii

V kontextu kapacity baterií moderních smartphonů čínských značek je Samsungu často vyčítána technologická stagnace a snad až přílišná opatrnost. Smýšlet však o jihokorejské společnosti v tom duchu, že o křemíkové technologii – která umožňuje výrazně navýšit energetickou hustotu bez zásadního zvětšení rozměrů – snad „neví“, by pochopitelně nebylo na místě. Vzhledem k velikosti Samsungu i množství jeho divizí je jasné, že i tato tradiční značka si je velmi dobře vědoma možností, které křemíková technologie u akumulátorů přináší.
Ostatně již dříve jsme vás na fdrive (viz fdrive.cz) informovali, že Samsung například během loňského léta uvedl na veletrhu SNE Battery Day 2024 polovodičové baterie (tzv. solid-state battery), které jsou výrazně menší, lehčí a mnohem bezpečnější než ty v běžných elektromobilech. Tyto špičkové parametry a energetická hustota přibližně 500 Wh/kg (což je dvojnásobek hustoty běžných článků) jsou však vykoupeny vysokou cenou. Svým způsobem tak není žádným překvapením to, na co aktuálně upozorňuje uživatel sociální sítě X s přezdívkou phonefuturist, na kterého upozornil server Android Headlines , viz androidheadlines.com.
Battery Validation— Schrödinger (@phonefuturist) December 25, 2025
Samsung SDI dual-cell Si/C battery (20,000mAh).
Cell 1: 12,000mAh @ 6.3mm
Cell 2: 8,000mAh @ 4mm
Results: 27h SOT, ~960 cycles over 1 year.
Post-test: cell swelling detected → longevity failure.
Strong short-term performance. Long stability still unresolved. pic.twitter.com/29Ldb6NJ4x
Bateriová divize výrobce, Samsung SDI, totiž údajně pracuje na skládané silikonové baterii s obří kapacitou 20 000 mAh. Celý systém se má skládat ze dvou článků: první má nabízet kapacitu 12 000 mAh při tloušťce 6,3 mm, druhý pak 8 000 mAh s tloušťkou 4 mm. Tuto konkrétní konfiguraci podle všeho Samsung testoval více než rok, avšak s nepříliš uspokojivými výsledky. Přestože měla tato sestava zprostředkovat úctyhodných 27 hodin SoT (času zapnuté obrazovky), byť nemáme přesné informace o jejím rozlišení, jasu či obnovovací frekvenci, praxe ukázala zásadní problém. Po roce testování a přibližně 960 nabíjecích cyklech se menší 8 000mAh článek nafoukl z původních 4 milimetrů na kritických 7,2 milimetrů.
A Číňani už vyrábí druhou generaci křemíkových baterií....
Plány na rok 2026-2027
Solid-State Battery už příští rok.
Načíst všechny komentářePřidat názor