Samsung Galaxy Z TriFold nás naživo okouzlil, jak se líbí vám?

V rámci veletrhu CES 2026 v Las Vegas, kterého se redakce mobilenet.cz pravidelně účastní, jsme si mohli naživo prohlédnout dost možná jeden z nejzajímavějších telefonů dneška – Galaxy Z TriFold od Samsungu. Jak už tomu tak bývá, reálné střetnutí je vždy o něčem jiném než prohlížet si tiskové materiály, a tak můžeme s radostí potvrdit, že naživo je novinka opravdu dechberoucí.
Samsungu se podařilo udržet tenkost konstrukce na prakticky neuvěřitelné hodnotě – v rozloženém stavu činí tloušťka 3,9 milimetru. Potěšující je, že i Galaxy Z TriFold má zvýšenou odolnost, a to dle stupně krytí IP48. Pád do vody či zmoknutí mu tak vůbec nevadí. Je velká škoda, že se tato zajímavá novinka od Samsungu nedostane na tuzemský trh, alespoň ne oficiální cestou.
Samsung svoji novinku nabízí v Jižní Koreji, ale dočkají se jí i zájemci v Číně, Tchaj-wanu, Singapuru, Spojených arabských emirátech a v USA. Evropa v plánu není vůbec. Pokud byste pro novinku chtěli vyrazit do zahraničí, počítejte s tím, že za ni zaplatíte minimálně 60 tisíc korun.
