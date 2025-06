Co nového naučí Galaxy Watch systém One UI 8? Spánek, srdce i zeleninu

Fotografie: Samsung

Samsung posune hranice toho, co by měly umět chytré hodinky. S One UI 8 oznamuje pro Galaxy Watch sadu novinek zaměřených na zdraví – od spánku přes srdce až po antioxidanty. Možná vás až překvapí, co všechno teď hodinky přes vaše zápěstí zvládnout sledovat.

Spánek jako základ

Jako první Samsung přidává funkci Bedtime Guidance, která analyzuje váš cirkadiánní rytmus a doporučí ideální dobu ke spánku. Ať už ponocujete kvůli práci nebo víkendu, hodinky vám pomůžou vrátit se do rytmu. „Spánek zůstává základním kamenem našeho přístupu ke zdraví, protože ovlivňuje fyzickou i duševní pohodu, společenské vztahy a dokonce pracovní výkon,“ říká Dr. Hon Pak, šéf digitálního zdravotního týmu Samsungu.

Hodinky proto nově vyhodnocují nejen délku, ale i kvalitu spánku, spánkový tlak a přizpůsobují doporučení vašemu režimu – včetně toho víkendového. Navíc dokáží detekovat i potenciální známky spánkové apnoe.

Cévní wellness během spánku

Novinkou je i měření Vascular Load – zjednodušeně řečeno stresu, který působí na váš cévní systém během spánku. To může být užitečným ukazatelem pro prevenci srdečně-cévních onemocnění. „Spánek je oknem do celkového zdraví, a právě během něj můžeme nejlépe sledovat, jak tělo regeneruje,“ uvádí Samsung. Pokud tedy během spánku dochází k abnormálním výkyvům v cévním napětí, hodinky s One UI 8 to poznají a vy získáte další střípek do skládanky svého zdraví.

Chytrý běžecký kouč

Funkce Running Coach osloví každého, kdo se chce hýbat, ale zároveň nechce skončit s nataženým lýtkem nebo přepáleným tréninkem. Po dvanáctiminutovém běhu hodinky analyzují váš výkon, zařadí vás do výkonnostního stupně a připraví plán – ať už míříte na 5 km, 10 km nebo celý maraton. „Funkce je navržena tak, aby pomohla bezpečně trénovat i začátečníkům, kteří se připravují na svůj první závod,“ dodává Samsung. Hodinky navíc průběžně vyhodnocují pokrok a upravují plán podle vaší aktuální kondice.

Měřič mrkve – vážně

Galaxy Watch s One UI 8 nově měří karotenoidy – antioxidanty z ovoce a zeleniny, které se ukládají do kůže. Pomocí světelného senzoru to hodinky zvládnou během pěti sekund „Změna jídelníčku – třeba sklenice mrkvového džusu – se může projevit v naměřeném indexu během pár dní,“ dodává Samsung. A co je nejlepší? Viditelné zlepšení na zápěstí pak jistě může být pro mnoha z nás silnější motivací než jakýkoli výživový článek.