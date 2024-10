Závidíte iPhonům Face ID? Stejně spolehlivý skener obličeje by mohl mít i Pixel 11

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V oblasti biometrického ověření uživatele v současnosti dominují dva způsoby: čtečka otisků prstů a rozpoznávání obličeje. V obou dvou případech pak existují minimálně dva kvalitativně různé způsoby identifikace. V případě čtečky otisků prstů, kterou dnes najdeme převážně u smartphonů s operačním systémem Android (nepočítáme-li technologicky zastaralý iPhone SE, který byl v roce 2022 znovu „resurektován“), se jedná o technologii optickou a ultrazvukovou. Ultrazvuková čtečka pak nabízí vyšší spolehlivost, rychlejší skenování, schopnost rozpoznat i mokrý či špinavý prst a obecně lepší uživatelský zážitek.

Pokud jde o rozpoznávání obličeje, dominuje této oblasti Apple se svým Face ID, které je považováno za nejpropracovanější a nejspolehlivější rozpoznávání obličeje u smartphonů. Většina telefonů s Androidem podporuje pouze 2D sken obličeje, který lze snadno oklamat a který proto není příliš bezpečný. Několik vybraných smartphonů však nabízí pokročilejší 3D rozpoznávání obličeje za pomoci doprovodných senzorů, obvykle v kombinaci se čtečkou prstů, což uživatelům dává nadstandardní možnost výběru.

Průkopníkem v oblasti rozpoznávání obličeje byl také Google, který u řady Pixel 4 představil inovativní systém umožňující nejen pokročilé rozpoznání obličeje, ale také technologii radarového senzoru Soli pro bezdotykové ovládání telefonu. Tento systém se však objevil pouze u modelů Pixel 4 a Pixel 4 XL a příliš velký úspěch nesklidil, pravděpodobně i kvůli ne zcela intuitivnímu (a spolehlivému) ovládání.

„Co zde však stále najdeme, je horní rámeček, v němž se skrývá 8megapixelová selfie kamerka, ale také řada důležitých senzorů, z nichž tím nejzajímavějším je speciální radar pro bezdotykové ovládání Motion Sense. Takto ovládat můžete například aplikaci Spotify, ztišit budík nebo přiblížit ruku k telefonu, abyste si prohlédli notifikace. Fungování tohoto senzoru (alespoň v době testování) není vždy 100%, ve většině případů se však zadaří a telefon pochopí, co po něm žádáte. Důležité je také mávnout dlaní správnou rychlostí (ne moc pomalu) a ve správné vzdálenosti (ne příliš daleko). Bezdotykové ovládání jsem v praxi používal spíše pro demonstraci toho, co Pixel 4 umí, než kvůli tomu, že by mi to přišlo praktické. Využití si však lze představit například při vaření, kdy máte ušpiněné ruce a chcete přepnout na další skladbu či v řadě dalších situacích,“ jak se můžete dočíst v naší recenzi Pixelu 4.

Podle serveru Android Authority bychom se však mohli u připravovaných Pixelů 11 dočkat oživení pokročilého rozpoznávání obličeje.

Podle dostupných zdrojů by měly Pixely 11 disponovat infračerveným senzorem umístěným pod displejem, který má být navíc energeticky velmi efektivní a měl by umožňovat pokročilé rozpoznání obličeje uživatele za všech světelných podmínek. Aktuální modely Pixel 9 a Pixel 8 díky čipsetu Tensor zvládají pokročilé rozpoznávání obličeje, přestože využívají pouze selfie kameru, a splňují bezpečnostní standard Class 3 pro Android, což umožňuje použít rozpoznávání obličeje pro platební transakce a přihlašování do bankovních aplikací. Rozpoznávání obličeje u Pixelů 11 by tak mohlo dosáhnout stejné úrovně spolehlivosti jako Face ID u iPhonů.