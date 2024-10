Nákup sluchátek v dnešní době často závisí na značce telefonu, který vlastníte. Pixel Buds Pro 2 evidentně cílí především na majitele telefonů Pixel, avšak zároveň mohou být lákavou volbou pro jakéhokoliv uživatele zařízení s operačním systémem Android. Proč? To se dozvíte na řádcích níže.

Podobně jako má Apple sluchátka AirPods Pro, i Google má Pixel Buds Pro 2, která by měla svým způsobem představovat ta nejlepší (referenční) sluchátka pro zařízení s Androidem (podobně jako telefony Pixel). Jak se osvědčila?

Technické parametry Google Pixel Buds Pro 2

Barevná provedení Porcelain, Wintergreen, Hazel, Peony Připojení Bluetooth 5.4 (LE Audio) Kodeky SBC, AAC Odolnost sluchátek a pouzdra IP54, IPX4 Délka poslechu (dle výrobce) až 12 hodin bez ANC, až 8 hodin bez s ANC Obsah balení sluchátka + celkem čtyři páry silikonových nástavců

Konstrukční zpracování: styl jim upřít nelze

Pixel Buds Pro 2 si s ostatními sluchátky zřejmě jen tak nespletete. Přiznám se, že nejprve jsem byl k tvaru pouzdra mírně skeptický, neboť jsem, podobně asi jako většina, zvyklý především na pouzdra připomínající obdélník. Postupem času jsem si však i toto pouzdro oblíbil, navíc mu nejde upřít originalita a velmi příjemně padne do dlaně.

Zpracování je na vynikající úrovni, čímž mám na mysli především použité materiály, které jsou velmi příjemné na dotyk (pochopitelně je vše maximálně recyklované), ale také tuhost pantu. Ta je tak akorát a zavření víka doprovází sympatické cvaknutí. Jakmile se víko zaklapne, rozsvítí se rovněž na první pohled skrytá LED kousek pod úrovní černé lemující linky, která vás upozorní na stav nabití. Líbí se mi také, že na rozdíl od většiny sluchátek vás Pixel Buds Pro 2 dokáží na slabší stav baterie upozornit nejen vizuálně, ale také akusticky. Ve spodní části vedle USB-C se totiž nachází miniaturní reproduktor samotného pouzdra. Pokud tak zavřete pouzdro sluchátek s nízkým stavem nabití, uslyšíte „skomírající“ znělku, která vám připomene, že je čas sluchátka nabít. Stejný reproduktor vám pak pomůže dohledat sluchátka skrze funkci „Najdi moje zařízení“. Sluchátka v takovém případě spustí „cvrlikání“ a zpravidla je najdete během okamžiku. Pochopitelně lze takto separátně prozvonit levé i pravé sluchátko.

Zmíním rovněž jeden často opomíjený aspekt nákupu dražších sluchátek, což je dostupnost pouzder. Ačkoliv Google oficiálně vstoupil na náš trh teprve nedávno, již nyní můžete přímo v českém Google Store pořídit tři pouzdra renomovaných značek, jako je Spigen či Bellroy. I tento typ servisu se počítá, ceny navíc nejsou nijak „přepálené“ a pořídit si můžete kvalitní pouzdra již za necelých 500 Kč s poštovným zdarma.

Na závěr jsem si nechal odolnost, která je IP54 u samotných sluchátek a IPX4 u pouzdra. Ani to se tedy nezalekne deště, ale rozhodně jej (stejně jako sluchátka) neponořujte do vody apod. Odolnost je obecně „v pořádku“, respektive průměrná, víceméně jediným konkurentem s vyšší odolností jsou Galaxy Buds3 s ochranou IP57.

Líbilo se nám líbivý design sluchátek i pouzdra

pouzdro pěkně padne do dlaně

solidní odolnost

Nelíbilo se nám konkurence nabídne ještě vyšší ochranu

Zvuk: sluchátka, o kterých nevíte

Do této kapitoly jsem si kromě zvuku nechal také zhodnocení tvaru sluchátek, který je možná na první pohled netradiční, ale alespoň mně osobně se znamenitě „trefil do noty“. Sluchátka disponují miniaturní ploutvičkou a po nasazení do uší je potřeba s nimi zatočit, což vás ostatně Google naučí také skrze doprovodnou mobilní aplikaci dostupnou pro Android. Jakmile si takto sluchátka nasadíte do uší, nejenže výtečně drží, ale také jsou extrémně pohodlná. S Pixel Buds Pro 2 nemáte pocit přílišného utěsnění zvukovodu, ale vzhledem k použité (špuntové) konstrukci již sama o sobě nabídnou solidní pasivní odhlučnění. Se sluchátky jsem sice nevykonával žádné extrémní sporty ani s nimi nešel běhat, nicméně mohu potvrdit, že z uší rozhodně jen tak nevypadnou, ať už se snažíte sebevíc. V rámci běžného používání pak oceníte nevídaný komfort. Google se ostatně chlubí tím, že analyzoval obří vzorek posluchačů, resp. jejich uší, výsledkem čehož je tento design.

Zřejmě vás nepřekvapí, že ani po zvukové stránce neponechal Google nic náhodě. Respektive někoho jistě překvapí, že Google, stejně jako Apple, neláká na žádné „pokročilé“ kodeky, jako je LDAC. Namísto toho „prostě jen“ slibuje vysoce kvalitní zvuk. V tomto kontextu je vhodné zmínit, že u 99 % posluchačů je pravda, že i „základní“ kodeky naprosto postačí. Většina hudby je streamována v nižší kvalitě, a tak je ve výsledku jedno, jestli budete poslouchat přes LDAC nebo jen AAC. Já jsem sluchátka testoval také s aplikací Tidal, která nabízí hudbu v nejvyšší možné kvalitě. Google se vás stejně tak nesnaží ohromit tím, že by měl například 7mm měniče apod., ale ve výsledku musím říct, že mi to vůbec nevadí. Dodám, že jsem Pixel Buds Pro 2 testoval primárně s Pixely 9, což pochopitelně může výsledný dojem ovlivnit. Na druhou stranu je to podobné jako u iPhonů, kde každý ví, že nejlepší kombinace je rovněž iPhone a AirPods, nikoliv AirPods a telefon s Androidem.

Po stránce zvukové kvality jsem byl přitom naprosto spokojen. Čistota zvuku je samozřejmostí bez ohledu na hlasitost, stejně tak Google nabídne pěkně úderné, nezastřené basy a bez problémů vykreslí i náročné výšky. Obecně lze konstatovat, že se mu také daří velmi dobře oddělit jednotlivé frekvence či rovnou hudební instrumenty a sluchátka si poradí s jakýmkoliv hudebním žánrem. Špičkově pak funguje také aktivní potlačení hluku, které zvládá „skrýt“ relativně širokou škálu frekvencí. Nejlépe se mu to pochopitelně daří s ruchem, který je předvídatelný a nižší frekvence.

Kde Pixel Buds Pro 2 ale skutečně excelují, to je ambientní režim, tedy situace, kdy sluchátka propouští okolní hluk, ale dělají to tak, že se nejedná jen o otravný „syntetický“ a naprosto nepřirozený zvuk, ze kterého vám běhá mráz po zádech. Pochválit mohu rovněž latenci, která je při poslechu hudby nepodstatná, ale při sledování videa či hraní her oceníte, že je zvuk synchronizovaný s obrazem.

Líbilo se nám špičkové ANC

parádní zvuková kvalita

velmi schopný ambientní režim

fantasticky sedí v uších

Nelíbilo se nám někomu bude scházet podpora kodeků

Funkce a ovládání: prostě paráda

Pixel Buds Pro 2 disponují řadou doplňkových funkcí, z nichž jsem již zmínil možnost prozvonit jednotlivá sluchátka či pouzdro. Osobně mě však velmi zaujala například také sekce Ochrana sluchu, kde můžete sledovat bezpečnost poslechu s určitou hlasitostí, a to nejen aktuální, ale například i za posledních 24 hodin či 7 dní. Tímto způsobem můžete například regulovat váš zlozvyk v podobě nadměrně hlasitého poslechu, kterým si zákonitě kazíte sluch.

Další pěknou doplňkovou funkcí je prostorový zvuk, kdy se zvukový projev, respektive prostorovost poslechu, může měnit i na základě toho, jak natáčíte hlavou. U poslechu hudby to zřejmě příliš často nevyužijete, ale při poslouchání/sledování jiného kompatibilního obsahu se může jednat o zajímavou vychytávku. V pěkně zpracované aplikaci dále můžete aktivovat detekci vložení sluchátek do ucha, vícebodové připojení (k 2 zařízením zároveň) či sluchátka aktualizovat.

Osobně jsem však nejvíc ocenil integraci Gemini, se kterým tak můžete komunikovat přímo skrze sluchátka. Tímto způsobem jsem si například i namlouval poznámky do diktafonu, které jsem si následně nechal přepsat, ačkoliv se nejedná vyloženě o interagování s Gemini jako takové. Každopádně se můžete díky tomu ptát Gemini na různé dotazy, diskutovat s ním o všem možném nebo jej nechat skrze Imagen 3 kreslit obrázky, fantazii se meze nekladou.

Na závěr zmíním ovládání, které řeší ťukání a svajpování po vnějších ploškách sluchátek. Tímto způsobem můžete (de)aktivovat ANC či ambientní (resp. transparentní) režim, případně vyvolat digitálního asistenta, k tomu však stačí vyslovit také jen „Hey Google“.

Líbilo se nám množství doplňkových funkcí a nastavení

povedená doprovodná aplikace

integrace Gemini

Výdrž baterie a nabíjení: nabíjet budete jen jednou za čas

Slibovaná výdrž až 12 hodin bez aktivního potlačení hluku je sama o sobě nadprůměrná, stejně tak kombinovaná výdrž až 48 hodin. I na základě osobních zkušeností mohu potvrdit, že sluchátka budete nabíjet skutečně jen jednou za čas. Domnívám se, že i s aktivovaným ANC, využíváním ambientního režimu a přehráváním hudby v průměru na 70% hlasitost je velmi reálné dosáhnout například 7hodinové výdrže samotných sluchátek. Nabíjení pak zajistí USB-C, kdy lze za 5 minut získat 1,5 hodiny poslechu, případně bezdrátově pomocí jakékoliv podložky (či zad telefonu) s podporou standardu Qi.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž

drátové i bezdrátové nabíjení

Zhodnocení

Pokud jste příznivci produktů Pixel, mohu vám Pixel Buds Pro 2 vřele doporučit, avšak i pokud Pixel nevlastníte, existuje hned několik důvodů, proč byste si mohli Buds Pro 2 oblíbit. Jedním z nich je například to, jak pohodlná tato sluchátka jsou během delšího nošení, řada doplňkových funkcí, špičkový zvuk či integrace Gemini. Někomu bude jistě scházet přítomnost prémiových kodeků, ve výsledku jsem s tím však osobně problém neměl, i když používám Tidal. Z dalších vlastností jistě zaujme dlouhá výdrž na nabití, solidní odolnost a v neposlední řadě originální design.

Konkurence

Samsung Galaxy Buds3 Pro mohou někoho více oslovit designem, kde zaujmou blikající LED pásky na nožičkách, či ochranou IP57. Sluchátka rovněž nemají podporu kodeků typu LDAC, přesto nabídnou vysoce kvalitní poslech i velmi dobře fungující ANC a ambientní režim. Podobně jako u Pixel Buds Pro 2 platí, že sluchátka Samsung si budou nejlépe rozumět s telefony stejné značky.

Pro majitele iPhonů jsou pak jasnou volbou AirPods Pro, která mají podle některých posluchačů nejlépe zpracovaný transparentní/ambientní režim i ANC. Oproti Pixel Buds Pro 2 mají také běžnější tvar pouzdra, avšak prozatím postrádají jakoukoliv integraci s AI.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz