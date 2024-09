Na první pohled stejné, přesto jiné – takové jsou Pixel Watch 3, které Google uvedl spolu s novou řadou Pixel 9. Tentokrát se výrobce zaměřil na pomyslné pilování k dokonalosti a vylepšování především uvnitř. Jak jsem byl s Pixel Watch 3 spokojen po několika týdnech používání?

Kromě Pixelů 9 jsme se dočkali také nových Pixel Watch 3, jež jsou nyní dostupné ve dvou velikostech: 41 a 45 mm. Vyzkoušel jsem si menší 41mm verzi, jejíž první generaci jsem kritizoval za velmi slabou výdrž. Jak jsou na tom Pixel Watch 3 a co nového přinášejí?

Technické parametry Google Pixel Watch 3 (41 mm) Kompletní specifikace Konstrukce 41 × 41 × 12,3 mm , 31 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej OLED, 1,2" (408 × 408 px), tvar: kruhový Systém Wear OS , kompatibilní s: Android Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: Wi-Fi 6, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Qualcomm SW5100 , Paměť RAM: 2 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ? Akumulátor 307 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost srpen 2024, 9 990 Kč

Obsah balení: vše, co je třeba

Balení Pixel Watch 3 je velmi podobné krabičce Pixelů 9, chrání jej tedy papírový „rukáv“, pod nímž najdeme již jen krabičku z recyklovaného materiálu s hodinkami (s již nasazeným řemínkem), nabíjecí kolébkou a manuály. Velké plus si Google zaslouží za přiložení hned dvou různě dlouhých řemínků.

Líbilo se nám dvě délky řemínku

Konstrukční zpracování: dobře vypadají, ještě lépe se nosí

Pixel Watch 3 v 41mm provedení se designově neliší od první či druhé generace. Oproti původním Pixel Watch, které jsem obdržel v černé, se mi barevná kombinace Pixel Watch 3 líbí mnohem více. Hodinky působí elegantně na dámském i pánském zápěstí, ačkoliv jsem doufal, že budu moci vyzkoušet větší 45mm verzi. Po několika týdnech používání ale musím říct, že i toto malé provedení má něco do sebe. V průběhu testování jsem oceňoval nízkou hmotnost i to, jak komfortně se hodinky nosí. To nepochybně souvisí také s tvarem zadní strany, která je vypouklá (podobně jako přední) a nevystupuje zde žádný ostrůvek se senzory apod.

Google rovněž nasadil prémiové materiály, jako je hliníkové pouzdro, silikonový pásek (konkrétně fluoroelastomer se zjemněným povrchem) či stylově zaoblené sklo obrazovky. Samotný řemínek se zajistí provlečením a zasunutím trčícího konce pod řemínek. Osobně nejsem příznivcem tohoto řešení, ale v případě Pixel Watch 3 mě to ve výsledku nijak neobtěžovalo a byl jsem spokojen. Na dotyk je řemínek navíc skutečně velmi příjemný, jedná se o dražší typ silikonu, který ani neměl v průběhu používání tendenci špinit se.

Že se jedná o prémiové hodinky, napoví i velmi povedená haptická odezva, která se jednoznačně řadí k tomu nejlepšímu, s čím se můžete u chytrých hodinek setkat. Samozřejmostí je voděodolnost do 5 ATM či ochrana IP68, tj. kompletní odolnost vůči prachu i tekutinám. Velmi pozitivně hodnotím rovněž otočnou korunku, která je zároveň tlačítkem, naopak tlačítko nad ní jsem příliš často nepoužíval, neboť jde nahmatat o poznání hůře.

Specialitou Pixel Watch je nasazování a sundávání řemínků, které se k hodinkám připojí/odpojí posunutím do strany (viz videorecenze). Jedná se o nezvyklý způsob, který však funguje, jeho jedinou nevýhodou je nutnost pořídit proprietární řemínky s tímto uchycením, což se může pojit také s vyšší investicí. Pokud to však máte stejně jako já, výměny řemínků řešit nebudete a hodinky budete používat zkrátka s tím, s kterým jste si je pořídili.

Líbilo se nám vysoká odolnost

povedená haptická odezva

líbivý design a vysoký komfort nošení

praktická otočná korunka

Nelíbilo se nám rozumí si pouze s proprietárními řemínky

Displej: ovládání gesty jedna radost

Stejně jako v oblasti designu, ani v případě displeje nedošlo k žádným revolučním změnám. Google stále tají velikost obrazovky (mělo by se jednat o 1,2"), ale co netají, to je nový maximální jas o hodnotě až 2 000 nitů. Musím potvrdit, že během používání v různých světelných podmínkách jsem byl s jasem skutečně spokojen a čitelnost byla vždy perfektní. Velmi povedeně vypadá také zpracování režimu Always-On (automaticky se deaktivuje, pokud hodinky sundáte ze zápěstí), který je na první pohled stejně jasný jako rozsvícený ciferník. V nabídce je také velké množství různých druhů ciferníků, u nichž můžete upravovat například barvy a občas i zkratky k aplikacím. Na své si tak přijde skutečně každý; osobně se mi velmi zalíbil minimalistický ciferník, který zobrazuje čas v textové podobě, tedy například „Ten oh nine“ apod.

Kromě vyššího maximálního jasu se Google chlubí rovněž adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu 1 až 60 Hz. Sledovat, jak se frekvence reálně mění na základě používání, není u hodinek možné, nicméně by se to mělo výrazně podepsat na výdrži. O ochranu se stará 3D sklíčko Gorilla Glass 5, které má skutečně výrazné zaoblení. Během používání jsem na něm nezpozoroval žádné škrábance a musím uznat, že zaoblení přišlo vhod kdykoliv, když jsem používal gesta, neboť i díky němu po obrazovce krásně „klouže“ prst.

Líbilo se nám kvalitní OLED displej

povedené ciferníky i Always-On

špičkový jas

komfortní ovládání díky zaoblení

Systém a výkon: Wear OS přímo z první ruky

Velkou předností Pixel Watch je nepochybně Wear OS, který je zde v „čisté“ formě, tedy bez nějakých nadstaveb. S nasazením Wear OS se pak pojí různé výhody, jako je možnost si do hodinek nainstalovat aplikace, odpovídat na notifikace nejen přednastavenou odpovědí, ale také skrze klávesnici či diktováním, případně bezkontaktní placení apod. Zároveň se s tím pojí i absence kompatibility s iPhony, avšak to lze tak nějak logicky tušit.

Systém je i navzdory tomu, že hodinky pohání Qualcomm SW5100 (tedy starší čipset, ačkoliv má Qualcomm v nabídce i novější model) v kombinaci s 2 GB RAM a 32GB úložištěm dostatečně svižný. V podstatě si můžete všimnout jediného „zamyšlení“ snad jen v situaci, kdy hodinky probudíte z režimu spánku, který jsem si aktivoval vždy na noc, případně je právě zapnete. Jinak jsou ale příkladně pohotové a na jejich svižnost jsem si stěžovat rozhodně nemohl. K dispozici je moderní Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 a UWB.

Čip UWB můžete uplatnit v případě, že vlastníte novější (kompatibilní) vůz značky BMW či Mini, neboť vám tak hodinky mohou nahradit klíček od auta. Mnohem pravděpodobněji jej však budete používat v kombinaci s nasazenými hodinkami jako možnost, jak rychle odemknout spárovaný telefon. V rámci segmentu chytrých hodinek je chvalitebná i oficiální garantovaná podpora, kdy Google slibuje minimálně 3 roky, tj. minimálně do října 2027.

Líbilo se nám svižný chod systému a dostačující výkon

Wear OS se všemi výhodami (placení, aplikace)

Výdrž a nabíjení: malá baterie, ale slušná výdrž

Ačkoliv už uběhlo od testování prvních Pixel Watch několik let, dodnes si pamatuji zklamání z jejich výdrže. Vzhledem ke stejné velikosti a prakticky stejné kapacitě baterie v hodinkách (ta činí 307 mAh) jsem byl docela skeptický k výdrži Pixel Watch 3. Zpočátku testování se jednalo vyloženě o jednodenní hodinky (24 hodin), postupem času se však zřejmě „učily“ z toho, jak je používám, a po několika týdnech mě ve výsledku překvapilo, že vydrží na jedno nabití až nečekaně dlouho, tedy zhruba 1,5 dne. Ano, jedná se o hodnotu, kterou udává i sám Google (36 hodin), ale každý ví, že čísla udávaná výrobcem jsou mnohdy nadsazená, tudíž jsem byl z výsledku pozitivně překvapen.

V praxi to pak znamená, že vám bude stačit hodinky odložit během sprchy na pár minut na nabíječku, neboť disponují rychlým nabíjením, a budete mít vystaráno. Dle mého měření, když jsem hodinky nabíjel způsobem, že jsem je připojil k Pixelu 9 (kabel s nabíjecí kolébkou připojil k telefonu), jsem zaznamenal, že se během 36 minut nabily z 12 na 91 %. Pokud nebudete na nabíječku přikládat zcela vybité hodinky, bohatě tak postačí odložení na 15 až 20 minut. Během noci (cca 7 až 8 hodin spánku s veškerým měřením) pak počítejte s úbytkem přibližně 15 %.

Výdrž hodinek i rychlost nabíjení mě tedy skutečně velmi překvapila a nepředstavovala pro mě žádné omezení. Někoho by jen mohlo zamrzet, že hodinky nejsou kompatibilní s klasickými nabíjecími podložkami (ostatně stejně jako nejsou kompatibilní ani Apple Watch či mnohé jiné chytré hodinky), rozumí si pouze s přiloženou kolébkou.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

solidní výdrž vzhledem k velikosti

hodinky se postupně učí a prodlužují výdrž na nabití

Nelíbilo se nám bez podpory bezdrátového nabíjení

Sportovní a zdravotní funkce: bez Fitbitu ani ránu

Osud společnosti Fitbit byl zpečetěn již před několika roky, když ji odkoupil Google. Neznanená to však, že by značka Fitbit zmizela úplně, pouze se již nebudeme setkávat s novými hodinkami Fitbit, ale její know-how s námi zůstane nadále, u Pixel Watch. Aplikace pro spárování s Pixel Watch tak obsahuje odkaz na další (separátní) aplikaci Fitbit (viz video), kdy společně s nákupem Pixel Watch 3 získáte i několikaměsíční předplatné Fitbit Premium.

Oproti mnoha chytrým hodinkám je navíc aplikace Fitbit velmi pěkně zpracovaná a nepůsobí na mě přeplácaně, kdy se mi sice hodinky snaží popsat úplně všechno, ale ve výsledku to působí tak nepřehledně, že nemám chuť to podrobněji sledovat. Aplikace Fitbit působí minimalisticky, přesto nabídne velké množství dat, pouze vám je necpe hned na první dobrou a objevíte je, jakmile kliknete na příslušnou metriku. Problémem není ani export sportovních aktivit (ve formátu TCX) či zadávání dalších hodnot do aplikace i z jiných produktů než Pixel Watch. Pokud tak například máte Pixel 8 Pro či Pixely 9 Pro, můžete si pomocí telefonu změřit teplotu a následně si ji poznačit právě do aplikace.

Za mě osobně se jedná o velmi povedenou a pěkně zpracovanou aplikaci. Z pohledu sportovních/zdravotních metrik pak neschází vůbec nic. Google láká na personalizované běžecké plány, schopnost upozornit na zastavení tepu (jako první hodinky na světe) i „klasiky“, jako je monitoring okysličení krve, srdečního tepu, EKG a podobné hodnoty.

Také samotná aktivace sportovních disciplín v hodinkách je svižná a i GPS se „chytne“ relativně rychle. Přesnost záznamu je poté na velmi slušné úrovni, konkrétně mě překvapila například ve chvíli, kdy jsem v Berlíně opakovaně vycházel/vcházel do metra hledajíc správné spojení, i přesto hodinky zaznamenaly mou „trasu“ bez větších problémů.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

pěkně zpracovaná aplikace

mnohé zdravotní a sportovní funkce

schopná GPS

Zhodnocení

Google Pixel Watch 3 v menším 41mm provedení považuji za jedny z nejpěknějších a nejpohodlnějších chytrých hodinek na trhu, které vás nezklamou výdrží a mají skutečně mnoho co nabídnout v oblasti zdravotního a sportovního monitoringu. Jejich silnou stránkou je nepochybně Wear OS či solidní tříletá garance softwarové podpory (kterou u hodinek výrobci často ani nezmiňují). Ve výsledku tak mohu kritizovat snad jen za nemožnost hodinky nabíjet na běžných bezdrátových nabíjecích podložkách či zádech telefonů, případně absenci LTE, kdy se na našem trhu oficiálně prodávají pouze provedení bez eSIM, ale do budoucna by se to mohlo změnit.

Konkurence Mezi konkurenci můžeme zařadit nové Apple Watch 10, které se chlubí větším displejem i podobně rychlým nabíjením. Apple Watch i Pixel Watch jsou sice konkurencí pro někoho, kdo si kupuje nový telefon a vybírá mezi Androidem či iOS, jinak si však rozumí jen se „svými“ systémy. Přejít do katalogu Apple Watch 10 GPS/hliník/42 mm Konstrukce 42 × 36 × 9,7 mm , 30 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano Displej OLED, ?" (? × ? px) Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, Wi-Fi Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka Samsung Galaxy Watch7 nabízí díky Wear OS podobné přednosti jako Pixel Watch, majitelům smartphonů Samsung však nabídnou přístup k dalším funkcím, jako je třeba monitoring tělesného složení či krevního tlaku. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch7 40mm LTE Konstrukce 40,4 × 40,4 × 9,7 mm , 28,8 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,3" (432 × 432 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 300 mAh , nabíjení: bezdrátové

