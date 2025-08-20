„Základní“ Pixel 10 je skoro Pro. Oslní 5× teleobjektivem i novým Tensorem G5

Ačkoliv i letos zůstává dělení Pixelů stejné jako u předešlých generací, „základní“ model Pixel 10 přináší důležité novinky z vyšší řady Pro.
Stejně jako v loňském roce i tentokrát vsadil Google na velmi líbivé barvy (za vyzdvihnutí stojí například modrá varianta), ale také na designový jazyk, jenž se vyznačuje oválným fotomodulem. Oproti dřívějším Pixelům již není napojen přímo na boky zařízení, ale stále je kromě estetického hlediska také praktický, neboť se zařízení při položení na rovný povrch nebude viklat.
Magnetická záda, větší baterie a lepší displej
Zároveň se lze samozřejmě těšit na ochranu IP68, hliníkové rámečky a nasazení ochranného skla Corning Gorilla Glass Victus 2. Na zádech, respektive pod nimi, se také nachází jedna další důležitá novinka, a to magnetické Qi2, které Google označuje jako Pixelsnap. Pixel 10 tak bude možné osadit nejen magnetickým nabíjecím „pukem“, ale také různým magnetickým příslušenstvím, například stojánkem či powerbankou. Google tak předběhl všechny velké výrobce produkující smartphony s OS Android, a to včetně Samsungu, který kouzlu magnetického přichycení implementovaného přímo do telefonu prozatím odolává.
Co se týče výkonu, lze v případě Pixelu 10 Pro počítat s nanejvýš 15 W, tedy maximálním nabíjecím výkonem standardu Qi2/Qi. Pokud si však pořídíte větší Pixel 10 Pro XL, můžete se těšit na plnohodnotné Qi2.2 s výkonem až 25 W. Jedná se přitom o vůbec první smartphone s Qi 2.2. V oblasti drátového nabíjení slibuje výrobce schopnost doplnit 55 % kapacity baterie za půl hodiny, mezigeneračně se tedy jedná o stejnou hodnotu. Baterie nicméně povyrostla na 4 970 mAh, tudíž je nabíjecí výkon o něco vyšší.
Google se zároveň rozhodl nabízet i základní Pixel 10 ve čtyřech barvách (Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian) a osadit ho, stejně jako modely Pro, konektorem USB-C 3.2. Hmotnost novinky činí 204 gramů, což je jen o 3 gramy méně ve srovnání s Pixelem 10 Pro, rozměry 152,8 × 72 × 8,6 milimetrů jsou zcela identické s Pro modelem. Nepřekvapí tak, že uhlopříčka OLED displeje je i tentokrát 6,3". Neschází přitom podpora až 120Hz obnovovací frekvence, maximální jas až 3 000 nitů a sklo Gorilla Glass Victus 2. Stejně tak nemůže chybět ani ultrazvuková čtečka otisků prstů. Reproduktor ve sluchátku nahoře také doznal vylepšení, aby nabídl vyšší kvalitu a výraznější basovou složku.
Pětinásobný teleobjektiv a laserové ostření
Co je u nového Pixelu 10 skutečně zásadní novinkou, je fotovýbava, která nově obsahuje také teleobjektiv. Dočkali jsme se tak 48Mpx primárního snímače s podporou makro režimu (stejně jako třeba u Pixelu 9a), 13Mpx ultraširokoúhlého objektivu a také 10,8Mpx pětinásobného teleobjektivu s funkcí Super Res Zoom a až 20násobným zoomem. Vše je navíc doprovázeno laserovým ostřením a optickou stabilizací na hlavním snímači i teleobjektivu. Také selfie kamerka disponuje automatickým ostřením a má rozsah záběru 95 stupňů. Implementace pětinásobného teleobjektivu je rozhodně dalším krokem, jak učinit i tento základní model ještě atraktivnějším.
Novinku rovněž pohání čipset Tensor G5, který má představovat skutečně výrazný posun v oblasti výkonu i efektivity, ostatně za jeho výrobou stojí TSMC, a společnost mu dělá 12 GB operační paměti. I díky novému čipsetu slibuje výrobce výdrž 30+ hodin na jedno nabití. Samozřejmostí je také špičková sedmiletá podpora, tj. 7 let bezpečnostních záplat i garance sedmi velkých aktualizací OS, tzv. Pixel Dropů. Na evropském trhu bude novinka stále vybavena klasickým slotem pro nanoSIM, v USA bude již pouze verze s eSIM.
Z další výbavy lze zmínit podporu Bluetooth 6.0, všech navigačních systémů i Wi-Fi 6E a také velikost úložiště, která bohužel stále startuje na 128 GB a maximální kapacita činí 256 GB. Na velikost úložiště náročnější uživatelé, tak budou muset automaticky sáhnout po modelu Pro, případně se spokojit s cloudem. Cena novinky bude startovat na 22 990 Kč, respektive 929 eur za 128GB variantu. 256GB verze vyjde na 25 499 Kč.
Technické parametry Google Pixel 10 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Google Tensor G5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 970 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|srpen 2025, 25 499 Kč
Každopádně v počáteční akci 18k s cashbackem. To není úplně špatný ale ani žádná pecka.
Pixel 8 Pro,ten je dobrý a střídám ho s OnePlus 12.
Osmička pomalejší a prostředí není tak elegantní,ale zase je tam to nezaměnitelné kouzlo Pixel.Desítky vynechám a jen doufám,že jedenácky budou mít pořádný procesor.
Ten uživatelský zážitek se slabým procesorem jde ojebat ale ne do nekonečna.Přijde mi,že osmička pro přibrzdila s androidem 16 a to razantně.
