Podívejte se, jak fotí iPhone 17 vs. Pixel 10. Která novinka má lepší kamery?

Pokud vybíráte smartphone v cenové relaci okolo 20 tisíc Kč, dosti pravděpodobně jste do užšího výběru zařadili také iPhone 17 a Pixel 10. Oba dva telefony nabídnou četné vlajkové parametry, včetně podpory magnetického bezdrátového nabíjení, dlouhé softwarové podpory či kvalitních displejů. Jak jsou na tom v oblasti fotoaparátů?
Apple iPhone 17
Hlavní fotoaparát
Ultraširokoúhlý objektiv
Selfie kamerka
Rozlišení
48 Mpx
48 Mpx
18 Mpx
Clona
f/1.6
f/2.2
f/1.9
Velikost senzoru
1/1,56"
1/2,55"
1/3,6"
Velikost pixelů
1,0 µm
0,7 µm
? µm
Ohnisková vzdálenost
26 mm
13 mm
20 mm
Rozsah záběru
?°
120°
?°
Typ ostření
Dual Pixel PDAF
PDAF
PDAF
Stabilizace
optická (stabilizace na senzoru)
bez stabilizace
optická stabilizace
Google Pixel 10
Hlavní fotoaparát
Ultraširokoúhlý objektiv
5× teleobjektiv
Selfie kamerka
Rozlišení
48 Mpx
13 Mpx
10,8 Mpx
10,5 Mpx
Clona
f/1.68
f/2.2
f/3.1
f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah
25 mm (82˚)
120˚
112 mm (22˚)
95˚ (20 mm)
Velikost senzoru
1/2"
1/3,1"
1/3,2"
1/3,1"
Velikost pixelu
0,8 µm
? µm
? µm
? µm
Typ ostření
Quad PDAF, Laser AF
Quad PDAF
Dual PDAF
Dual PDAF
OIS
ano
ne
ano
ne
První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří iPhonu 17, druhý (posuvník umístěn vlevo) Pixelu 10. Porovnat můžete snímky z hlavního snímače, selfie kamerky, ultraširokoúhlého objektivu i 5× teleobjektivu (v případě Applu se jedná o 5násobný digitální zoom).
Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).
