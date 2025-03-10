mobilenet.cz na sociálních sítích

Podívejte se, jak fotí iPhone 17 vs. Pixel 10. Která novinka má lepší kamery?

Ioannis Papadopoulos
4
Podívejte se, jak fotí iPhone 17 vs. Pixel 10. Která novinka má lepší kamery?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Jak fotí základní modely z vlajkového portfolia výrobců Apple a Google?
  • Nechybí ani ukázka z 5× teleobjektivu Pixelu 10 srovnaná s 5× digitálním zoomem u iPhonu 17
Apple iPhone 17
Kde koupitApple iPhone 17 256GB
Koupit od 643 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost
Google Pixel 10
Kde koupitGoogle Pixel 10 12GB/128GB
Koupit od 750 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Pokud vybíráte smartphone v cenové relaci okolo 20 tisíc Kč, dosti pravděpodobně jste do užšího výběru zařadili také iPhone 17 a Pixel 10. Oba dva telefony nabídnou četné vlajkové parametry, včetně podpory magnetického bezdrátového nabíjení, dlouhé softwarové podpory či kvalitních displejů. Jak jsou na tom v oblasti fotoaparátů?

Apple iPhone 17


Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 18 Mpx
Clona f/1.6 f/2.2 f/1.9
Velikost senzoru 1/1,56" 1/2,55" 1/3,6"
Velikost pixelů 1,0 µm 0,7 µm ? µm
Ohnisková vzdálenost 26 mm 13 mm 20 mm
Rozsah záběru 120°
Typ ostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF
Stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace optická stabilizace

Google Pixel 10


Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 5× teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 48 Mpx 13 Mpx 10,8 Mpx 10,5 Mpx
Clona f/1.68 f/2.2 f/3.1 f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 120˚ 112 mm (22˚) 95˚ (20 mm)
Velikost senzoru 1/2" 1/3,1" 1/3,2" 1/3,1"
Velikost pixelu 0,8 µm ? µm ? µm ? µm
Typ ostření Quad PDAF, Laser AF Quad PDAF Dual PDAF Dual PDAF
OIS ano ne ano ne

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří iPhonu 17, druhý (posuvník umístěn vlevo) Pixelu 10. Porovnat můžete snímky z hlavního snímače, selfie kamerky, ultraširokoúhlého objektivu i 5× teleobjektivu (v případě Applu se jedná o 5násobný digitální zoom).

Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17Google Pixel 10
Na celou obrazovku

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).

Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17
Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Na celou obrazovku
Google Pixel 10
Apple iPhone 17 256 GBPřejít do katalogu

Apple iPhone 17 256 GB

Rozměry149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor? mAh
Google Pixel 10 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Google Pixel 10 256 GB

Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
DisplejOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GBne
Akumulátor4 970 mAh
, , , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jan Enter
Jan Enter
Nejsem jablíčkář, ale dle mého názoru lépe fotí iPhone.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze