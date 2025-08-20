Vyhrajte špičkový Google Pixel 10 v naší nové soutěži!

Tak co, která z novinek z rodiny Google Pixel, kterou jsme vám představili v rámci našeho vysílání pořadu mobilecast #special, se vám líbila nejvíce? Ať už se vám líbí nové smartphony, nebo hodinky, jedno je jisté – jeden z nejzajímavějších produktů dnešního vysílání získá jeden z vás, a to v rámci naší nové soutěže!
O co se hraje?
I když jde o základní Pixel nové generace, Google na něm rozhodně nešetřil a dalo by se říci, že je mnohem blíže modelům s přídomkem Pro, než tomu bylo kdykoli předtím. Těšit se můžete na ochranu IP68 a hliníkové rámečky. Na zádech, respektive pod nimi, se také nachází jedna další důležitá novinka, a to magnetické Qi2, které Google označuje jako Pixelsnap.
Úhlopříčka OLED displeje je i tentokrát 6,3". Neschází přitom podpora až 120Hz obnovovací frekvence, maximální jas až 3 000 nitů a sklo Gorilla Glass Victus 2. Stejně tak nemůže chybět ani ultrazvuková čtečka otisků prstů. Co je u nového Pixelu 10 skutečně zásadní novinkou, je fotovýbava, která nově obsahuje také teleobjektiv. Dočkali jsme se tak 48Mpx primárního snímače s podporou makro režimu, 13Mpx ultraširokoúhlého objektivu a také 10,8Mpx pětinásobného teleobjektivu s funkcí Super Res Zoom. Vše je navíc doprovázeno laserovým ostřením a optickou stabilizací na hlavním snímači i teleobjektivu.
Novinku rovněž pohání čipset Tensor G5, který představuje skutečně výrazný posun v oblasti výkonu i efektivity, společnost mu dělá 12 GB operační paměti. Samozřejmostí je také špičková sedmiletá podpora, tj. 7 let bezpečnostních záplat i garance sedmi velkých aktualizací.
Jak hrát a vyhrát?
Ať už jste náš stream sledovali on-line, nebo jej sledujete ze záznamu, víte, že zapojení do soutěže je tentokrát mimořádně snadné – stačí okomentovat náš pořad na YouTube, kde uvedete, jaký telefon aktuálně vlastníte a čeho si na něm ceníte. Následně stačí vyplnit formulář zde v článku a jste automaticky zařazeni do slosování, ze kterého vzejde jeden výherce!
Soutěž trvá od 20. 8. 19:00 do 30. 9. 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme. Partnerem soutěže je společnost Mobil Pohotovost, kde si všechny novinky můžete pořídit.
Jak se zúčastnit? Postupujte krok po kroku...
- navštivte náš stream, kde do komentářů napíšete, jaký telefon aktuálně vlastníte a jak jste s ním spokojeni
- zde v článku vyplňte soutěžní formulář
- počkejte na slosování, které proběhne hned začátkem října
Věděli jste, že pokud si nový Pixel pořídíte přímo u Mobil Pohotovosti, můžete získat navíc bonus k výkupu vašeho zařízení ve výši až 6 250 Kč? K výkupní ceně se bonus přičte, na nákupu tak můžete ušetřit opravdu výrazně. Pokud se vám nechce čekat, nový Pixel si můžete předobjednat už nyní!
Soutěžní formulář
Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.
