Příslušenství PixelSnap pro Google Pixel 10 trápí přehřívání i volné šroubky

Příslušenství PixelSnap pro nové telefony Google Pixel 10 a Pixel 10 Pro čelí vážným problémům. Uživatelé si na diskuzních fórech (viz google.com) stěžují na přehřívání a konstrukční vady, které kazí dojem z jinak slibného magnetického ekosystému.
Nejzávažnější problém se týká nabíjecího stojánku s kroužkem. Po delším nabíjení telefonu na tomto příslušenství se zařízení výrazně zahřívá, což jeden z uživatelů přirovnal k „dotyku rozpálené konvice“. Přehřívání je tak intenzivní, že dokonce dochází k omezování nabíjecího výkonu a nabíječka tak prodlužuje dobu nabíjení. Přesná příčina zatím není známá, ale mohlo by se jednat o softwarovou chybu, kterou bude muset Google co nejdříve opravit.
Další problémy se objevily i u samotného magnetického stojánku s kroužkem, jak informuje Tom´s Guide (viz tomsguide.com). Několik uživatelů hlásí, že se dva malé šroubky, které drží kroužek u základny, uvolňují nebo dokonce vypadávají. V jednom případě se kroužek uvolnil už po dvou dnech používání a nebyl schopen udržet telefon ve vzpřímené poloze. Zatímco někteří uživatelé si dokázali šroubky utáhnout sami, doporučuje se, aby se vadné příslušenství vrátilo prodejci. K utáhnutí jsou totiž potřeba speciální torxy, které ne každý má ve své domácí dílně.
Tyto počáteční problémy, které se někdy přezdívají dětské nemoci, představují pro Google velkou výzvu. Pokud se problémy nevyřeší, mohou výrazně poškodit pověst celého ekosystému PixelSnap a vést k tomu, že se zákazníci začnou dívat po příslušenství od konkurenčních výrobců.