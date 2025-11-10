mobilenet.cz na sociálních sítích
Ioannis Papadopoulos
Benchmarková bitva: stačí Google Tensor G5 na čip Apple A19? Tady jsou výsledky
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výkon obou dvou čipsetů jsme porovnávali u Pixelu 10 a iPhonu 17
  • Produkci čipů v obou dvou případech obstarává TSMC za využití 3nm výrobního procesu
  • V rámci srovnání jsme využili benchmark Geekbench 6, 3DMark i AnTuTu
Apple iPhone 17
Google Pixel 10
Aktuální nabídka smartphonů v cenové relaci okolo 20 tisíc Kč čítá kromě zástupu dalších také dva velké rivaly: Google Pixel 10 a Apple iPhone 17. Zatímco menší srovnání toho, jak oba dva smartphony fotí, jsme vám již nabídli, nyní se pokusíme porovnat výkon těchto dvou zařízení. Zatímco u Googlu došlo k menší revoluci v podobě nástupu nového Google Tensoru G5 vyráběného společností TSMC, u Applu jsme se dočkali nového, o něco výkonnějšího čipu A19, jehož produkci již dlouhou řadu let obstarává právě tchajwanský výrobce.

Hned na začátek uveďme, že oba smartphony oplývají dostatkem výkonu pro běžného uživatele, což znamená, že prostředí telefonů je krásně svižné a na načtení aplikace fotoaparátu, prohlížeče, chatovacích aplikací apod. rozhodně čekat nebudete, neboť je bleskové. Skutečné rozdíly ve výkonu se projeví například až při hraní náročných her, kdy iPhone 17 jednoznačně vede, neboť si poradí i s velkými AAA videoherními tituly, které známe z videoherních konzolí či PC, jako například Death Stranding nebo Resident Evil 4 apod.

Čipset Apple A19 Google Tensor G5
Výrobce TSMC TSMC
Výrobní proces TSMC 3nm (N3P) TSMC 3nm (N3E)
Konfigurace CPU 6 jader (2 + 4) 8 jader (1 + 5 + 2)
Maximální frekvence Až 4,26 GHz Až 3,78 GHz
Velikost RAM 8 GB 12 GB
RAM (typ) LPDDR5X LPDDR5X
Modem Qualcomm Snapdragon 5G Samsung Exynos 5400 5G

Pro získání alespoň hrubé představy o tom, jak výkonné jsou tyto dva smartphony, rozhodli jsme se použít oblíbené benchmarky 3DMark, Geekbench 6 a také AnTuTu. Naměřené hodnoty nejsou tak docela srovnatelné, neboť se jedná o rozdílné platformy, avšak pro získání představy o tom, které zařízení je výkonnější, postačí. Jednou z oblastí, kde exceluje Pixel 10 a která v testech tak docela zahrnuta není, je využití AI. Pixel 10 nejenže nabídne řadu AI funkcí, které iPhonu 17 schází, ale také je použitý čipset Google Tensor G5 lépe uzpůsoben pro využití AI (což ale není jednoduše měřitelné). Jak si tedy tyto smartphony vedly?

3DMark Wild Life Extreme Stress Test


Apple iPhone 17 Google Pixel 10
Best loop score 5 398 3 076
Lowest loop score 3 665 2 316
Stability 67,7 % 75,3 %
Umístění dle BLS 1. 2.

Geekbench 6


Apple iPhone 17 Google Pixel 10
CPU single-core 3 473 1 300
CPU multi-core 8 951 4 564
GPU 37 215 3 039
Body celkem 49 639 8 903
Umístění dle součtu bodů 1. 2.

AnTuTu


Apple iPhone 17 Google Pixel 10
CPU 787 601 773 827
GPU 793 404 99 554
MEM 288 239 217 794
UX 373 037 314 643
Body celkem 2 242 281 1 405 818
Umístění dle součtu bodů 1. 2.

Z přiložených tabulek je patrné, že 6jádrový čip A19 od Applu nabídne více výkonu než 8jádrový čipset Google Tensor G5, přestože má výrobu obou dvou na starosti TSMC. Pokud se jedná o běžné používání, poslouží velmi dobře oba dva smartphony, iPhone má však podle uvedených benchmarků výrazně navrch v oblasti grafického výkonu i celkového vyššího výkonu. Níže si můžete prohlédnout screenshoty z provedených benchmarků pocházejících z iPhonu 17 a Pixelu 10. Testy byly provedeny ve stejný čas a za identických podmínek, tj. v pokojové teplotě a bez předchozího používání smartphonů.

Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17Apple iPhone 17
Apple iPhone 17
Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10Google Pixel 10
Google Pixel 10
Rozměry149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor? mAh
Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
DisplejOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GBne
Akumulátor4 970 mAh
