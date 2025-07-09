Opravitelnost Pixelu 10 podle iFixit? Nadprůměrná, ale jen o fous

Kromě používání recyklovaných/recyklovatelných materiálů při výrobě smartphonů se v poslední době mnohem více dbá také na jednoduchost (někdy bohužel i náročnost) z hlediska opravitelnosti. Některé značky, jako například nizozemský Fairphone, postavily právě na tomto aspektu jejich hlavní prodejní argument, jiné jsou v této oblasti méně „hlasité“, ale opravitelnost také podporují a své produkty postupně vylepšují. Na mezigeneračně lepší opravitelnosti pracuje dlouhodobě také Google, který provedl změny k lepšímu také u nové série Pixelů 10. K jakým změnám konkrétně došlo u Pixelu 10, prozradil iFixit, který provedl podrobnou rozborku.
Jakákoliv oprava zpravidla začíná odstraněním zad telefonu, což je zde až překvapivě jednoduché, neboť navzdory ochraně IP68 není vyžadována horkovzdušná pistole či jiná obdobná proprieta, která by pomohla rozpustit lepidlo. V tomto případě postačí vakuová přísavka a nástroj na postupné nadzvednutí zad zařízení. Rozvržení komponent je logické a dostat se i ke komponentám hlouběji uloženým je poměrně přímočaré, Google již zveřejnil oficiální manuál, jak postupovat, navíc si vystačíte s torxovým závitem T3 na všechny šroubky v telefonu. Jednou z klíčových komponent stran opravitelnosti je nepochybně baterie. Ta má nově mezigeneračně o 7 % vyšší kapacitu (19,39 Wh, respektive 4 970 mAh) a lze ji vytáhnout pomocí zeleného táhla. Její vytažení se neřadí k nejsnadnějším, ale zároveň není příliš komplikované. Pro lepší úchop je však možná vhodné použít rukavici.
Pochvalu si Pixel 10 zasloužil za snadno odpojitelnou spodní desku, k níž se pojí USB-C konektor či hlasitý reproduktor, ale také nasazení magnetického nabíjení Qi2 v podobě kruhu s vertikálním magnetem pod ním, aby se zamezilo otáčení. V případě Pixelu 10 lze dosáhnout nabíjecího výkonu 15 W, majitelé Pixelu 10 Pro XL se pak dočkají až 25 W díky podpoře Qi2.2. Snadno odstranit lze i fotomodul, komplikovanější je pak demontáž základní desky, v níž se nachází nový 3nm čipset Google Tensor G5 vyrobený tchajwanským TSMC. Více potrápí výměna displeje, která se neobejde bez nahřívací desky či horkovzdušné pistole. Celkové skóre, které odborníci z iFixit novince udělili je dle číselného hodnocení nadprůměrné, avšak jen tak tak. Pixel 10 si vysloužil 6/10, iPhony 16 si odnesly ve stejném testu 7/10 a Galaxy S25 5/10.
Google Pixel 10 256 GB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 970 mAh