Fotovýbava pro náročné? Posuďte, jak fotí Pixel 10 s novým 5× teleobjektivem

Na první pohled nejzajímavějším modelem z nově uvedené řady desáté generace Pixelů se zdá být „základní“ Pixel 10, který, stejně jako modely Pro, disponuje magnetickým nabíjením Qi2, ale především pětinásobným teleobjektivem. V dané cenové relaci (s bonusem lze Pixel 10 aktuálně pořídit za 18 tisíc Kč) se přitom jedná o nevídanou nabídku, neboť konkurenční iPhone 16 (a zřejmě ani brzy uvedený iPhone 17) či Galaxy S25 takovýto snímač nenabídne. Níže si můžete prohlédnout podrobné specifikace fotoaparátu.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5× teleobjektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|13 Mpx
|10,8 Mpx
|10,5 Mpx
|Clona
|f/1.68
|f/2.2
|f/3.1
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|25 mm (82˚)
|120˚
|112 mm (22˚)
|95˚ (20 mm)
|Velikost senzoru
|1/2"
|1/3,1"
|1/3,2"
|1/3,1"
|Velikost pixelu
|0,8 µm
|? µm
|? µm
|? µm
|Typ ostření
|Quad PDAF, Laser AF
|Quad PDAF
|Dual PDAF
|Dual PDAF
|OIS
|ano
|ne
|ano
|ne
Jak novinka fotí, necháme na vašem posouzení (o náš názor se již brzy podělíme v rámci chystané podrobné recenze). Snímky jsme fotili v různých světelných podmínkách na všechny čtyři fotoaparáty, kterými Pixel 10 disponuje. Nechybí ani ukázka 20násobného maximálního zoomu, portrétů, makra, selfie či nočních záběrů.
Google Pixel 10 256 GB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 970 mAh