Fotovýbava pro náročné? Posuďte, jak fotí Pixel 10 s novým 5× teleobjektivem

Ioannis Papadopoulos
Fotovýbava pro náročné? Posuďte, jak fotí Pixel 10 s novým 5× teleobjektivem
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Pětinásobný teleobjektiv je u základního Pixelu naprostou novinkou
  • Makro snímky obstarává primární snímač, ten má na starost rovněž portrétní záběry
  • Prohlédněte si snímky zachycené v různých světelných podmínkách
Google Pixel 10
Na první pohled nejzajímavějším modelem z nově uvedené řady desáté generace Pixelů se zdá být „základní“ Pixel 10, který, stejně jako modely Pro, disponuje magnetickým nabíjením Qi2, ale především pětinásobným teleobjektivem. V dané cenové relaci (s bonusem lze Pixel 10 aktuálně pořídit za 18 tisíc Kč) se přitom jedná o nevídanou nabídku, neboť konkurenční iPhone 16 (a zřejmě ani brzy uvedený iPhone 17) či Galaxy S25 takovýto snímač nenabídne. Níže si můžete prohlédnout podrobné specifikace fotoaparátu.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 5× teleobjektiv Čelní kamerka
Rozlišení 48 Mpx 13 Mpx 10,8 Mpx 10,5 Mpx
Clona f/1.68 f/2.2 f/3.1 f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 120˚ 112 mm (22˚) 95˚ (20 mm)
Velikost senzoru 1/2" 1/3,1" 1/3,2" 1/3,1"
Velikost pixelu 0,8 µm ? µm ? µm ? µm
Typ ostření Quad PDAF, Laser AF Quad PDAF Dual PDAF Dual PDAF
OIS ano ne ano ne

Jak novinka fotí, necháme na vašem posouzení (o náš názor se již brzy podělíme v rámci chystané podrobné recenze). Snímky jsme fotili v různých světelných podmínkách na všechny čtyři fotoaparáty, kterými Pixel 10 disponuje. Nechybí ani ukázka 20násobného maximálního zoomu, portrétů, makra, selfie či nočních záběrů.

Google Pixel 10
Makro snímky (makro režim zprostředkovává hlavní snímač)
Google Pixel 10
Portrétní a selfie snímky
Google Pixel 10
Denní snímky
Google Pixel 10
Noční snímky a zhoršené světelné podmínky
Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
DisplejOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GBne
Akumulátor4 970 mAh
