Revoluce, nebo evoluce? Nové Pixel Watch 4 vylepšují klíčové oblasti a nejen to

Ioannis Papadopoulos
1
Revoluce, nebo evoluce? Nové Pixel Watch 4 vylepšují klíčové oblasti a nejen to
Fotografie: Google
  • Výrobce nezapomněl na vylepšenou GPS a dokonce ani na satelitní konektivitu
  • Parádně vypadá displej s tenčími rámečky a vyšším jasem
  • Google však zapracoval také na haptice či výdrži a nabíjení

Stejně jako má Apple své Apple Watch, piluje i Google již několik let své vlastní Pixel Watch k pomyslné dokonalosti. Nová generace je přitom tradičně lepší, jestli však došlo k zásadním vylepšením, nebo se jedná jen o kosmetické změny, jež mají Pixel Watch 4 odlišit od Pixel Watch 3, na to se zaměříme v tomto článku.

Actua 360 displej s tenčími rámečky a vyšším jasem

Ať už se vám design Pixel Watch líbí, nebo ne, Google u něj evidentně ještě nějakou chvíli zůstane a my rozhodně nejsme proti. Oblázkový tvar pouzdra s výrazně zakulaceným sklem a bez lunety (s označením Actua 360) sice je náchylnější k poškození, ale zároveň hodinky Pixel Watch na první pohled jasně odlišuje od konkurence. Letos se navíc Googlu povedlo výrazně ztenčit rámečky, a to o rovných 16 %. Díky tomu povyrostl poměr displeje k ploše o 10 % a hodinky dohnaly v oblasti jasu i konkurenci, jako jsou Apple Watch Ultra 2, díky maximální hodnotě 3 000 nitů.

V rámci možností úpravy vzhledu hodinek je k dispozici bohatá nabídka různých řemínků a pásků. Na svém zápěstí byste však také měli pocítit upravenou haptickou odezvu, která má být nově o 15 % silnější. Vylepšení se dočkal i hlasitý reproduktor, který má nyní výraznější zvukový projev.

Další důležitou novinkou, kterou pocítíte během používání, má být nový mikroprocesor pro strojové učení s o 25 % rychlejším zpracováním dat a o polovinu vyšším výkonem. Úprava se navíc projeví také na výdrži, neboť hodinky Pixel Watch nově zvládnou 30 hodin na plné nabití v případě 41mm verze a zhruba 40 hodin u 45mm varianty. Výsledkem by měla být nejlepší výdrž u hodinek Pixel Watch v jejich historii. Navíc nechybí ani nová magnetická kolébka pro nabíjení a upravený design komponent tak, aby byly hodinky (snadno) opravitelné, což dříve nebylo možné. V budoucnu si tak budete moci u Pixel Watch 4 snadno vyměnit například baterii.

Google Pixel Watch 4Google Pixel Watch 4Google Pixel Watch 4Google Pixel Watch 4Google Pixel Watch 4
Google Pixel Watch 4
Google Pixel Watch 4
Google Pixel Watch 4
Google Pixel Watch 4
Google Pixel Watch 4
Další novinkou je pak podpora satelitní konektivity a příslib delší výdrže a ještě rychlejšího nabíjení. Právě schopnost rychle doplnit energii jsme přitom chválili již u Pixel Watch 3 (u testované menší verze jsme evidovali schopnost nabít se z 0 na zhruba 80 % za půl hodiny), těšíme se tedy, o kolik bude nabíjení nových Pixel Watch 4 ještě reálně rychlejší. Samozřejmě nechybí ani integrovaný asistent Gemini či chytré odpovědi využívající umělou inteligenci, stejně jako duální GPS pro přesnější záznamy tras.

Novinka bude startovat na ceně 9 990 Kč, respektive 399 eur.

Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Ještě je dobré zmínit že Pixel Wach nabízí nový procesor od Qualcomm W5 Gen 2 který dnes vyšel.
