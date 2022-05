Zakladatel značky Pebble chce, aby se vrátily kompaktní telefony s Androidem

Soumrak telefonů s menší úhlopříčkou displeje je trend, kterému se zde věnujeme už delší dobu. Neúspěšně. Zatímco před třemi lety jsme si stěžovali, že už nejde sehnat slušně vybavený telefon s úhlopříčkou pod 5 palců, nyní je nářek prakticky totožný, až na velikost displeje, která už málokdy klesá pod 6 palců. A prodejní neúspěchy nejmenších iPhonů naznačují, že se tento trend nezastaví. Kromě zákazníků to trápí i některé vlivné osobnosti světa mobilních technologií. Eric Miginovski je zakladatel značky Pebble a tvůrce hodinek Pebble Watch. Značku později koupil FitBit, ale i tak za sebou zanechala značný vliv na to, jak mají vypadat chytré hodinky.

I want a small Android 🤖 phone, but it appears that no manufacturer has the guts to make one.



The only way we can change this is if we work together. I wrote a manifesto/ode to small phones. If you want a small Android phone too, please check it out! https://t.co/w1enITjlux