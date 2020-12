O malé telefony není zájem. Naznačují to prodeje iPhonu 12 mini

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Dnešní doba příliš nepřeje zájemcům o kompaktní a dobře vybavený telefon. Drtivá většina novinek disponuje displejem, jehož úhlopříčka výrazně překračuje 6 palců. Ano, díky výraznému zmenšení rámečků kolem zobrazovače nejsou telefony tak velké, jak by byly ještě před pár lety. Nadále však platí, že celý displej nelze obsloužit palcem jedné ruky. Čas od času se ale ještě velmi dobře vybavený kompaktní telefon objeví. Loni to byl Samsung Galaxy S10e, který, ačkoliv se prodával poměrně dobře, se nástupce se nedočkal. V letošním roce to zkusil Apple a představil iPhone 12 mini.

Nejnovější zprávy však ukazují, že zákazníky nechává nejmenší iPhone 12 zcela chladnými, alespoň na americkém trhu, jak informuje pcmag.com s odvoláním na statistiky agentury Wave7. Z nich vyplývá, že během prvního měsíce prodeje v USA byl iPhone 12 mini nejméně prodávaný ze řady iPhonů 12. U většiny hlavních prodejců představovaly prodeje modelu 12 mini pouze 4 až 5 % ze všech iPhonů 12. Ve srovnání s tím se klasický iPhone 12, který je o 3 tisíce korun dražší, těší zásadně větší oblibě a jeho prodeje zaujaly až 33 % podíl.

Agentura Wave7 se samozřejmě pídila po důvodech, které vedou k opomíjení iPhonu 12 mini. Poměrně početná skupina zájemců se například soustředila na co nejkvalitnější fotoaparát, a zamířila tak k nejdražšímu a vůbec největšímu iPhonu 12 Pro Max. Letošní iPhone 12 mini doplácí také na konkurenci ve vlastních řadách. Na mysli máme iPhone SE (2020), který má sice výrazně menší displej, ale celková velikost se téměř neliší. Pro koncové zákazníky je pak podstatné, že je iPhone SE (2020) o propastných 9 tisíc korun levnější.

Zdá se tedy, že uživatelé hledající spíše menší telefon raději sáhnou po o něco větším iPhonu 12, který není výrazně dražší a navrch nabídne například lepší výdrž. Pokud už jsou rozměry skutečně na prvním místě, přichází ke slovu i cena, a ta iPhonu 12 mini příliš do karet nehraje. Je tak možné, že se skutečně malé telefony z trhu postupně zcela vytratí, zejména jestli se potvrdí minimální zájem ze strany zákazníků.